Il Milan stringe per Gonçalo Ramos: offerti 45 mln al Psg, la distanza è minima. Pronto un contratto da 4 mln per l'attaccante

Il Milan fa sul serio e stringe i tempi per assicurarsi Gonçalo Ramos, il prescelto di Ruben Amorim per l'attacco. Il portoghese ha deciso di puntare sul connazionale del Psg e non a caso gli uomini mercato dei meneghini hanno fatto recapitare la prima offerta ai parigini tramite Jorge Mendes. Sul piatto ci sarebbe un pacchetto da 45 milioni di euro totali, svela ABola, somma di poco inferiori ai 50 chiesti dai Campioni d'Europa e di Francia. Si tratta comunque di una cifra importante che spalanca la porta all'uscita di Gimenez, in ombra al Mondiale e ancora sul mercato.