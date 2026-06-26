Il Milan stringe per Gonçalo Ramos: offerti 45 mln al Psg, la distanza è minima. Pronto un contratto da 4 mln per l'attaccante

Il Milan fa sul serio e stringe i tempi per assicurarsi Gonçalo Ramos, il prescelto di Ruben Amorim per l'attacco. Il portoghese ha deciso di puntare sul connazionale del Psg e non a caso gli uomini mercato dei meneghini hanno fatto recapitare la prima offerta ai parigini tramite Jorge Mendes. Sul piatto ci sarebbe un pacchetto da 45 milioni di euro totali, svela ABola, somma di poco inferiori ai 50 chiesti dai Campioni d'Europa e di Francia. Si tratta comunque di una cifra importante che spalanca la porta all'uscita di Gimenez, in ombra al Mondiale e ancora sul mercato.
Ramos, corteggiato anche dall'Atletico Madrid di Simeone, è destinato a essere al centro del nuovo progetto del Milan: da qui la scelta del club, scrive sempre il sito portoghese, di sottoporre al 25enne un contratto lungo, da quattro o cinque stagioni. Lo stipendio dovrebbe aggirarsi intorno ai 4 milioni di euro, ossia la stessa cifra attualmente garantitagli dal Psg (con i francesi ha un contratto fino al 2028). La mancata partecipazione dei rossoneri alla prossima Champions League non sta influenzando le scelte dell'ex Benfica che a Milano ha il posto da titolare assicurato. Sono ore calde, con Jorge Mendes che è al lavoro per trovare la quadra in un affare che si è scaldato all'improvviso.