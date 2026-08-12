Clamoroso Olanda: Xavi è il nuovo ct, contratto fino al 2030

Xavi Hernandez è il nuovo allenaotre dell'Olanda. Il centrocampista ed ex allenatore del Barcellona è stato annunciato come nuovo ct degli Oranje. Il tecnico spagnolo firma fino al 2030, ovvero fino al prossimo Mondiale. Di seguito il comunicato: "Xavi Hernández è stato nominato nuovo allenatore della Nazionale maschile dei Paesi Bassi. Il 46enne tecnico spagnolo subentra a Ronald Koeman. Xavi ha raggiunto un accordo con la KNVB per un contratto che lo legherà alla squadra fino ai Mondiali FIFA del 2030".

