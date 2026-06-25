Modric e Leao, il Mondiale cambia tutto? Luka vuole giocare, Rafa tende la mano

Lanciato in aria e portato in trionfo dai suoi compagni. Modric ha festeggiato così le 200 presenze in nazionale in quello che sarà il suo ultimo Mondiale con la Croazia, che grazie al successo contro Panama può puntare ai sedicesimi di finale. Non appena finirà la competizione negli Stati Uniti e dopo una breve vacanza Luka - dopo esser già stato contattato da Gerry Cardinale in questi giorni - parlerà con Amorim per sciogliere la riserva sul suo futuro.