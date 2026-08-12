Milan, il Galatasaray accelera per Martinelli. Sfuma definitivamente Leao?

12 Ago 2026 - 18:30
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Era una delle squadre che lo stava seguendo con maggiore attenzione, ma ora il Galatasaray sembra sempre più lontano da Rafa Leao. I turchi infatti, secondo quanto riportato da Florian Plettenberg, avrebbero accelerato per un profilo da sempre alternativa al portoghese, Gabriel Martinelli. Il Gala avrebbe presentato all'Arsenal un'offerta ufficiale da 45 milioni. Dopo il muro da 60 miloni che il Milan aveva alzato per Leao, i turchi hanno messo il brasiliano in cima alle loro preferenze e ora hanno fretta di chiudere l'operazione. Il giocatore era finito nel mirino anche della Roma che però al momento è concentrata per trovare la quadra sull'affare Rodrigo Mora. 

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