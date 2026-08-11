Milan, Gimenez ai saluti: Farioli lo chiama al Porto. Contatti con il Genk per El Ouahdi

Amorim, arriva la settimana dei tagli: in 14 sotto osservazione e col futuro in bilico
© Getty Images
© Getty Images
Doveva essere la punta a cui consegnare l'attacco per anni, e invece Santi Gimenez sarà l'ennesimo "9" della storia recente rossonera a passare senza lasciare il segno. L'avventura milanese del messicano è infatti ai titoli di coda dopo solo 18 mesi: il Porto ha avviato i primi contatti ufficiali con i rossoneri per l'ex Feyenoord. Discorsi che hanno già dato riscontri positivi: si va avanti spediti su un prestito con diritto di riscatto fissato intorno ai 20 milioni. Francesco Farioli, tecnico dei dragoni, avrebbe anche già parlato con il Bebote che ha dato apertura totale al trasferimento in Portogallo.
Del resto a Milano ora è chiuso dall'arrivo di Goncalo Ramos. Certo, dietro all'ex Psg ci sarebbe il solo Francesco Camarda, ma Gimenez dopo un periodo difficile in rossonero potrebbe aver bisogno di cambiare aria per ripartire. I suoi agenti sono in continuo contatto con il Porto per limare tutti i dettagli sul contratto e chiudere il prima possibile questa operazione. Non è da escludere dunque che il Milan da qui alla fine del mercato possa aggiungere un'altra punta: magari un "saldo" da ultimi giorni.
Nel frattempo i rossoneri si stanno muovendo alla ricerca del sostituto di Zachary Athekame, finito in prestito secco al Lione. Il primo nome in lista per colmare il vuoto lasciato dallo svizzero è quello di Zakaria El Ouahdi, terzino destro classe 2001 del Genk. I belga per l'esterno marocchino chiedono tra i 13 e i 15 milioni. Il Milan riflette: da qui a settembre ci saranno ancora diverse operazioni da completare per fornire a Ruben Amorim una rosa competitiva per tre competizioni.
© Getty Images
© Getty Images