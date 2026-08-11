Milan, Gimenez ai saluti: Farioli lo chiama al Porto. Contatti con il Genk per El Ouahdi

Doveva essere la punta a cui consegnare l'attacco per anni, e invece Santi Gimenez sarà l'ennesimo "9" della storia recente rossonera a passare senza lasciare il segno. L'avventura milanese del messicano è infatti ai titoli di coda dopo solo 18 mesi: il Porto ha avviato i primi contatti ufficiali con i rossoneri per l'ex Feyenoord. Discorsi che hanno già dato riscontri positivi: si va avanti spediti su un prestito con diritto di riscatto fissato intorno ai 20 milioni. Francesco Farioli, tecnico dei dragoni, avrebbe anche già parlato con il Bebote che ha dato apertura totale al trasferimento in Portogallo.