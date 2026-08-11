MANOVRE ROSSONERE

Milan, Gimenez ai saluti: Farioli lo chiama al Porto. Contatti con il Genk per El Ouahdi

Il messicano fuori dai piani di Amorim: i portoghesi in pressing. Il 2001 marocchino idea per sostituire Athekame

11 Ago 2026 - 09:21
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su

Doveva essere la punta a cui consegnare l'attacco per anni, e invece Santi Gimenez sarà l'ennesimo "9" della storia recente rossonera a passare senza lasciare il segno. L'avventura milanese del messicano è infatti ai titoli di coda dopo solo 18 mesi: il Porto ha avviato i primi contatti ufficiali con i rossoneri per l'ex Feyenoord. Discorsi che hanno già dato riscontri positivi: si va avanti spediti su un prestito con diritto di riscatto fissato intorno ai 20 milioni. Francesco Farioli, tecnico dei dragoni, avrebbe anche già parlato con il Bebote che ha dato apertura totale al trasferimento in Portogallo.

Del resto a Milano ora è chiuso dall'arrivo di Goncalo Ramos. Certo, dietro all'ex Psg ci sarebbe il solo Francesco Camarda, ma Gimenez dopo un periodo difficile in rossonero potrebbe aver bisogno di cambiare aria per ripartire. I suoi agenti sono in continuo contatto con il Porto per limare tutti i dettagli sul contratto e chiudere il prima possibile questa operazione. Non è da escludere dunque che il Milan da qui alla fine del mercato possa aggiungere un'altra punta: magari un "saldo" da ultimi giorni. 

Leggi anche

Il funerale di Baresi poi il "ritardo", tifosi Milan furiosi con Maignan: "Modric capitano"

Nel frattempo i rossoneri si stanno muovendo alla ricerca del sostituto di Zachary Athekame, finito in prestito secco al Lione. Il primo nome in lista per colmare il vuoto lasciato dallo svizzero è quello di Zakaria El Ouahdi, terzino destro classe 2001 del Genk. I belga per l'esterno marocchino chiedono tra i 13 e i 15 milioni. Il Milan riflette: da qui a settembre ci saranno ancora diverse operazioni da completare per fornire a Ruben Amorim una rosa competitiva per tre competizioni. 

Amorim, arriva la settimana dei tagli: in 14 sotto osservazione e col futuro in bilico

1 di 15
© Getty Images
© Getty Images
© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

milan
milan mercato
santiago gimenez
ruben amorim
porto
francesco farioli
terzino destro

Ultimi video

01:04
Accomando: "Triplo colpo per il Cagliari! E l'ex capitano del Barcellona passa al Liverpool"

Accomando: "Triplo colpo per il Cagliari! E l'ex capitano del Barcellona passa al Liverpool"

00:42
CLIP IMMAGINI DIMOANDE AL REAL PER SITO 10/8 SRV

Fenomeno Diomande, sfida Real: le prime immagini con la nuova maglia

01:31
Calciomercato, Miceli: "Caso Banda, ecco come stanno le cose"

Calciomercato, Miceli: "Caso Banda, ecco come stanno le cose"

02:16
Miceli: "Roma, operazione a tenaglia in Portogallo! Attaccanti italiani per Lazio e Bologna, ma attenzione a Seba Esposito"

Miceli: "Roma, operazione a tenaglia in Portogallo! Attaccanti italiani per Lazio e Bologna, ma attenzione a Seba Esposito"

01:49
Miceli: "Vi dico cosa manca per il passaggio di Lukaku al Fenerbahce. E il Napoli può sognare due colpi"

Miceli: "Vi dico cosa manca per il passaggio di Lukaku al Fenerbahce. E il Napoli può sognare due colpi"

01:43
Miceli: "Juve, oggi giornata chiave per il portiere! E attenzione all'intreccio David-Zirkzee"

Miceli: "Juve, oggi giornata chiave per il portiere! E attenzione all'intreccio David-Zirkzee"

01:06
Miceli: "Leao-Galatasaray, il Milan non tratta: ecco cosa chiedono i rossoneri"

Miceli: "Leao-Galatasaray, il Milan non tratta: ecco cosa chiedono i rossoneri"

01:56
Miceli: "Inter, l'indiscrezione dalla Germania su Diaby! E per il pallino di Chivu serve…"

Miceli: "Inter, l'indiscrezione dalla Germania su Diaby! E per il pallino di Chivu serve…"

02:03
Juve, cantiere aperto

Juve, cantiere aperto

00:37
Calciomercato, Battisti: "Pronto un domino di attaccanti in Serie A"

Calciomercato, Battisti: "Pronto un domino di attaccanti in Serie A"

00:52
Calciomercato, Battisti: "Napoli, Lukaku via, il sogno è un big della Premier"

Calciomercato, Battisti: "Napoli, Lukaku via, il sogno è un big della Premier"

00:43
Calciomercato, Battisti: "Roma, Gasperini vuole un trequartista"

Calciomercato, Battisti: "Roma, Gasperini vuole un trequartista"

00:36
Calciomercato, Battisti: "Inter, In pole c'è un centrocampista"

Calciomercato, Battisti: "Inter, In pole c'è un centrocampista"

00:41
Calciomercato, Battisti: "Milan, l'obiettivo è sfoltire"

Calciomercato, Battisti: "Milan, l'obiettivo è sfoltire"

01:07
Calciomercato, Battisti: "Juventus, per il portiere c'è un nome preciso"

Calciomercato, Battisti: "Juventus, per il portiere c'è un nome preciso"

01:04
Accomando: "Triplo colpo per il Cagliari! E l'ex capitano del Barcellona passa al Liverpool"

Accomando: "Triplo colpo per il Cagliari! E l'ex capitano del Barcellona passa al Liverpool"

I più visti di Milan

Amorim, arriva la settimana dei tagli: in 14 sotto osservazione e col futuro in bilico

 Santiago Gimenez

Farioli vuole Gimenez, accordo con il Porto: la cessione del Bebote dipende… dalla Roma

Milan, incontro Cardinale-Amorim: l'incognita Leao cambia il mercato. Vacanze più lunghe per Maignan e Rabiot

Leao-Milan, si può continuare insieme: il Galatasaray vuole Martinelli e allontana Rafa

Leao, cambia tutto

Il Galatasaray prova a convincere Leao a suon di milioni. E il Milan attende il rilancio

Markus Krösche, ds dell'Eintracht Francoforte. I tedeschi non vogliono lasciarlo partire e comunque andrebbe pagata una clausola di 7 milioni per liberarlo (secondo la Bild valida però solo nel mercato invernale) 

Dieci uomini per una poltrona: tutti i candidati al ruolo di ds del Milan

Mercato ora per ora
Vedi tutti
11:28
Aston Villa, tutto fatto per Ruggeri. Sfuma Estupinan
10:52
Torino, Njie e Gineitis sacrificati per "salvare" Cacciamani?
10:28
Roma: Udogie è un obiettivo, ma serve una cessione
10:12
Nuova avventura per Alexis Sanchez: il Montreal è pronto ad accoglierlo
Dusan Vlahovic
09:44
Vlahovic si avvicina al Besiktas: pronto un triennale per l'ex Juve