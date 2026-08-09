Milan, Gimenez ha detto sì al Porto: la sua cessione dipende dalla… Roma

Amorim, arriva la settimana dei tagli: in 14 sotto osservazione e col futuro in bilico
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Farioli vuole il Bebote e lo ha chiamato personalmente, i rossoneri non vogliono fare minusvalenze: si studia la formula, ma se Rodrigo Mora andasse ai giallorossi…
Rimasto a Milanello per ritrovare condizione ed entusiasmo mentre la squadra completava la tournée in Australia, Santiago Gimenez si trova ora a un bivio fondamentale della sua carriera. Arrivato al Milan a gennaio dal Feyenoord con grandi aspettative, l'attaccante messicano classe 2001 ha vissuto un'annata da incubo, segnata da problemi fisici, un'operazione alla caviglia e un feeling mai decollato con Massimiliano Allegri, trovando la via del gol appena una volta in Coppa Italia contro il Lecce ad agosto. Intanto in rossonero è arrivato Gonçalo Ramos ed è tornato Camarda, lo spazio è diminuito ancora, ma per lui si spalancano le porte di un possibile rilancio in Portogallo. Molto dipende dalla... Roma
Sul giocatore si è mosso con forte determinazione il Porto di Francesco Farioli, che ha affrontato e apprezzato Gimenez ai tempi della sua esperienza sulla panchina dell'Ajax. Nelle ultime ore il tecnico italiano ha contattato telefonicamente il giocatore per illustrargli il progetto dei Dragões e la centralità che avrebbe nel suo scacchiere tattico, dove è chiamato a raccogliere l'eredità dello spagnolo Samu, fermo per infortunio. Il centravanti si è detto orgoglioso e stimolato dall'interesse dei lusitani, pur rimettendosi alle decisioni del Milan, mentre la sua agente Rafaela Pimenta continua a tenere vivi i contatti con la dirigenza portoghese.
Nonostante il gradimento dell'attaccante e l'interesse del Porto, confermati anche dal quotidiano lusitano A Bola, l'operazione necessita ancora del giusto incastro economico tra i due club. Il Porto non ha ancora presentato un'offerta ufficiale, ma vorrebbe impostare la trattativa sulla base di un prestito con diritto di riscatto. Una formula che il Milan, che valuta il cartellino del giocatore circa 25 milioni di euro, non intende accettare: la società cederà l'attaccante solo a titolo definitivo o in prestito con obbligo di riscatto, eventualmente condizionato a determinati traguardi sportivi (come la vittoria del titolo o la qualificazione alla prossima Champions League).
La svolta alla trattativa Gimenez potrebbe arrivare da Roma. I giallorossi infatti sono piombati su Rodrigo Mora, talento classe 2007 proprio del Porto per cui il club lusitano chiede circa 50 milioni, e hanno fretta di regalare un trequartista a Gasperini tanto che dopo aver presentato una prima offerta contano di chiudere entro le prossime 48 ore. Se l’operazione si concluderà e nelle casse dei portoghesi dovessero entrare tutti quei milioni, una parte potrebbe essere usata per sbloccare la trattativa per Gimenez col Milan, che nei prossimi giorni incontrerà l'entourage del giocatore per fare il punto definitivo sulla strategia da adottare.
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