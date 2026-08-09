Milan, Gimenez ha detto sì al Porto: la sua cessione dipende dalla… Roma

Sul giocatore si è mosso con forte determinazione il Porto di Francesco Farioli, che ha affrontato e apprezzato Gimenez ai tempi della sua esperienza sulla panchina dell'Ajax. Nelle ultime ore il tecnico italiano ha contattato telefonicamente il giocatore per illustrargli il progetto dei Dragões e la centralità che avrebbe nel suo scacchiere tattico, dove è chiamato a raccogliere l'eredità dello spagnolo Samu, fermo per infortunio. Il centravanti si è detto orgoglioso e stimolato dall'interesse dei lusitani, pur rimettendosi alle decisioni del Milan, mentre la sua agente Rafaela Pimenta continua a tenere vivi i contatti con la dirigenza portoghese.