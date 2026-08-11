MANOVRE ROSSONERE

Leao rompe il silenzio, ma non spazza via i dubbi: "Il mio unico pensiero è il campo"

Messaggio social dell'attaccante del Milan, al centro di voci di mercato: "Solo la mia famiglia e i miei avvocati sono autorizzati a parlare a mio nome"

11 Ago 2026 - 19:16
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"Il mio unico pensiero è il campo: sono concentrato sul dare il massimo, ogni singola partita e ogni singolo allenamento. Solo per evitare ogni forma di speculazione e notizie non vere, ribadisco che da tempo ho affidato la gestione di tutti i miei interessi esclusivamente alla mia famiglia e ai miei avvocati. Nessun altro soggetto è autorizzato a parlare a mio nome. Testa ai prossimi obiettivi". Così, con una storia sui social, l'attaccante del Milan, Rafa Leao, ha rotto il silenzio riguardo alle voci di mercato che lo hanno interessato nelle scorse settimane. 

In particolare, sul portoghese c'è l'interesse del Galatasaray, anche se le offerte del club turco non ha mai soddisfatto le richieste dei rossoneri e dello stesso giocatore, che solo poco tempo fa aveva comunicato come il suo tempo a Milano fosse finito.

© instagram

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