Leao rompe il silenzio, ma non spazza via i dubbi: "Il mio unico pensiero è il campo"

"Il mio unico pensiero è il campo: sono concentrato sul dare il massimo, ogni singola partita e ogni singolo allenamento. Solo per evitare ogni forma di speculazione e notizie non vere, ribadisco che da tempo ho affidato la gestione di tutti i miei interessi esclusivamente alla mia famiglia e ai miei avvocati. Nessun altro soggetto è autorizzato a parlare a mio nome. Testa ai prossimi obiettivi". Così, con una storia sui social, l'attaccante del Milan, Rafa Leao, ha rotto il silenzio riguardo alle voci di mercato che lo hanno interessato nelle scorse settimane.