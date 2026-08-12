Kristensen è a Bergamo, domani l'ufficialità con l'Atalanta

È attesa entro domani l'ufficialità dell'acquisto di Thomas Kristensen da parte dell'Atalanta. Il difensore della Nazionale danese arriva dall'Udinese per 22 milioni di euro di base fissa più altri 3 di bonus e il 10 per cento dei diritti di rivendita a favore del club friulano. Il giocatore, classe 2002, che ritrova Lazar Samardzic, compagno in Friuli nella stagione 2023-2024, è arrivato tra il tardo pomeriggio e la serata in sede a Zingonia (Bergamo), quando i nuovi compagni si stavano ancora allenando, sottoponendosi a qualche foto coi tifosi fuori dal cancello. Giovedì le visite mediche e la firma.