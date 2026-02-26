Modric come Maignan: a Milanello tutti tifano per il rinnovo del croato

"Benvenuti all'inferno": ecco la quarta maglia del Milan in collaborazione con Slam Jam
L'ex Real Madrid andrà in scadenza a giugno e ha un'opzione per un anno in più che può attivare solo lui
2.144 minuti in 28 presenze tra campionato, Coppa Italia e Supercoppa. Luka Modric è un elemento inamovibile nel Milan di Massimiliano Allegri e, nonostante l'età, ha dimostrato di poter dare ancora tantissimo in campo e fuori.
Arrivato la scorsa estate a parametro zero dal Real Madrid, in molti erano scettici sulle condizioni fisiche del croato. I dubbi sono stati spazzati via in pochissimo tempo e ora il Diavolo vuole godersi il suo campione almeno per un altro anno.
Modric ha firmato un contratto annuale ma l'accordo con i rossoneri prevede anche l'opzione per la prossima stagione. Tale clausola può essere attivata esclusivamente dal giocatore e a Milanello sono già cominciate le manovre per convincerlo a restare da parte di tecnico, compagni e staff.
Sia chiaro, Luka non ha ancora sciolto le riserve ma ha anche più volte ribadito che a Milano si trova molto bene. Secondo le ultime indiscrezioni, il croato dovrebbe prendere una decisione definitiva tra la fine del campionato e l'inizio del suo quinto Mondiale.
Sulla scelta finale incideranno molto le condizioni fisiche e le motivazioni. La qualificazione alla prossima Champions League, però, potrebbe essere un fattore decisivo: ragione in più per cui il Milan non può assolutamente fallire l'obiettivo.
Insomma, quest'anno a Milanello ci sono state parecchie opere di convincimento: prima per il rinnovo di Mike Maignan, ora con Modric. I tifosi del Diavolo si augurano che l'esito finale sia lo stesso.
