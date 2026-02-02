MERCATO

Clamoroso Mateta: saltata la trattativa col Milan, resta al Crystal Palace

L'attaccante francese non ha superato le visite mediche aggiuntive e il Milan fa un passo indietro: resta al Crystal Palace. Anche la Juve si tira indietro

di Marco Mugnaioli
02 Feb 2026 - 17:48
videovideo

Come ogni sessione di mercato che si rispetti, anche quella di gennaio 2026 ha la sua telenovela: Jean-Philippe Mateta. L'attaccante del Crystal Palace era da settimane al centro delle voci e delle trattative e quando tutto sembrava ormai fatto con il Milan, la trattativa è saltata a causa delle condizioni fisiche del giocatore.

Perché è saltato Mateta al Milan?

 Il club rossonero, dopo aver inviato anche un proprio medico in Inghilterra per sincerarsi delle condizioni di Mateta coi propri occhi, non è rimasto convinto delle condizioni dell'attaccante, che ha giocato sempre da titolare le 23 partite stagionali di Premier League con la maglia del Crystal Palace ma, stando ai resoconti d'Oltremanica, nelle ultime settimane avrebbe evidenziato qualche fastidio in più al ginocchio, tanto da paventare l'ipotesi di un intervento chirurgico per superare definitivamente il problema.

Anche la Juventus in giornata si era inserita chiedendo nuove informazioni proponendo condizioni differenti rispetto ai rossoneri (prestito con obbligo di riscatto superiore ai 30 milioni), ma quella della Vecchia Signora sembra essere stata solo un'operazione di disturbo: difficile che si chiuda una trattativa così importante a poche ore dalla fine del calciomercato. 

