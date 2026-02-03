IL CASO

Milan, Mateta è un pericolo scampato: dovrà operarsi e stare fuori per 3-4 mesi

Sembrava destinato al Milan (o alla Juve), ma non ha superato le visite mediche. E sarà costretto a operarsi al ginocchio

03 Feb 2026 - 09:16
© Getty Images

© Getty Images

Il segnale più significativo, in fondo, è arrivato proprio dal Crystal Palace, che ha finalizzato l'acquisto, parecchio oneroso, di Jorgen Strand Larsen nonostante la mancata uscita, con relativo incasso, di Jean-Philippe Mateta. Già, perché il futuro milanista divenuto in poche ore un pericolo scampato, il problema al ginocchio lo ha davvero. Lo hanno visitato ben tre medici e da tutti è arrivato il disco rosso: non idoneo o, almeno, atteso da uno stop non banale. L'attaccante francese ha "un problema evidente alla cartilagine del ginocchio" e, per questo, che sia ora o a fine stagione, dovrà finire sotto i ferri. Conseguenza: tre o quattro mesi per tornare in campo. Un tempo che il Milan o la Juve oggi, ma anche domani, non possono permettersi di aspettare. 

Ed è un peccato, perché il profilo poteva essere quello giusto per entrambi. Attaccante fisicato, capace di fare reparto da solo, molto forte di testa, con grande presenza dentro l'area di rigore. Tutto quello che, per diversi motivi, rossoneri e bianconeri oggi non hanno. Toccherà quindi guardarsi attorno per l'estate, anche se quel prezzo, 35 milioni circa, per un buon attaccante era decisamente interessante. Il Milan proverà magari a rifarsi avanti per Vlahovic, che proprio la Juve perderà, ma su Dusan ci sono diversi club e tanto basta a far lievitare i costi, ingaggio attualmente fuori portata in primis. Senza dimenticare, tra l'altro, che Fullkrug non è certo un giocatore da buttare via. Certo, non è di primo pelo (32anni) e quindi non può essere considerato un investimento per il futuro, ma è integro, sa fare il centravanti tour court e, soprattutto, il suo riscatto costerebbe solo cinque milioni.

Ma l'estate, oltre a essere lontana, è anche lunga. Gimenez resta un nome in probabile uscita, Nkunku pure. Tutte occasioni buone per fare cassa e crearsi un tesoretto da reinvestire. Con una postilla non irrilevante: la Champions e il conseguente incasso restano la grande priorità. Senza, non c'è Mateta che tenga...

milan
mercato
jean-philippe mateta

