Milan, Mateta è un pericolo scampato: dovrà operarsi e stare fuori per 3-4 mesi

Ed è un peccato, perché il profilo poteva essere quello giusto per entrambi. Attaccante fisicato, capace di fare reparto da solo, molto forte di testa, con grande presenza dentro l'area di rigore. Tutto quello che, per diversi motivi, rossoneri e bianconeri oggi non hanno. Toccherà quindi guardarsi attorno per l'estate, anche se quel prezzo, 35 milioni circa, per un buon attaccante era decisamente interessante. Il Milan proverà magari a rifarsi avanti per Vlahovic, che proprio la Juve perderà, ma su Dusan ci sono diversi club e tanto basta a far lievitare i costi, ingaggio attualmente fuori portata in primis. Senza dimenticare, tra l'altro, che Fullkrug non è certo un giocatore da buttare via. Certo, non è di primo pelo (32anni) e quindi non può essere considerato un investimento per il futuro, ma è integro, sa fare il centravanti tour court e, soprattutto, il suo riscatto costerebbe solo cinque milioni.



Ma l'estate, oltre a essere lontana, è anche lunga. Gimenez resta un nome in probabile uscita, Nkunku pure. Tutte occasioni buone per fare cassa e crearsi un tesoretto da reinvestire. Con una postilla non irrilevante: la Champions e il conseguente incasso restano la grande priorità. Senza, non c'è Mateta che tenga...