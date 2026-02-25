manovre rossonere

Milan, il futuro di Fullkrug è già in bilico: riflessioni in corso sul riscatto

Dal futuro di Fullkrug alle possibili mosse in attacco: in casa rossonera è già tempo di mercato 

25 Feb 2026 - 10:37
1 di 24
Tornare in Champions e programmare la prossima stagione, sono questi i due obiettivi che attendono il Milan nei prossimi mesi. Dopo essere scivolato a 10 punti dall'Inter, per il club rossonero è già tempo di riflessioni in vista del futuro. Tra i vari reparti che potrebbero subire dei cambiamenti c'è sicuramente l'attacco, con il futuro di Niclas Fullkrug che è ancora tutto da decidere. 

Arrivato a gennaio per dare maggior peso all'attacco rossonero, l'impatto dell'ex West Ham ha colpito tutti quanti per spirito di adattamento, spirito di squadra e tanta voglia di mettersi in gioco. Anche se non al meglio delle condizioni, il centravanti tedesco ha voluto sempre esserci per dare una mano. Una caratteristica che ha colpito molto Massimiliano Allegri, ma che potrebbe anche non bastare per il riscatto al termine della stagione. Infatti, il Milan sta valutando attentamente come muoversi sul mercato: i rossoneri hanno un diritto di riscatto da poter esercitare a proprio favore, ma vogliono capire se realmente vale la pena investire 5 milioni e soprattutto occupare una casella per l’attacco in vista dei prossimi anni.

Soprattutto perché Fullkrug non è mai stato visto come un vero e proprio titolare da Allegri, ma più come soluzione a gara in corso. Infatti, l'unica presenza dal primo minuto è stata registrata contro la Fiorentina: solamente sessanta minuti in campo e poi la sostituzione per un problema al piede. Ecco perché il Milan sta seriamente ragionando su cosa fare. L'obiettivo per l'estate è quello di fare un colpo importante in attacco, con Kean e Vlahovic (in scadenza a giugno) presenti nella lista del ds Tare. Molto, però, passerà anche dalla qualificazione o meno alla prossima Champions, vincolo quasi necessario per fare un grande mercato. Attenzione anche alle possibili uscite: Nkunku resta sempre in bilico nonostante la sua volontà di vestire ancora rossonero, mentre Leao potrebbe partire a fronte di un'offerta molto importante. 

1 di 21
