Milan, il futuro di Fullkrug è già in bilico: riflessioni in corso sul riscatto

Soprattutto perché Fullkrug non è mai stato visto come un vero e proprio titolare da Allegri, ma più come soluzione a gara in corso. Infatti, l'unica presenza dal primo minuto è stata registrata contro la Fiorentina: solamente sessanta minuti in campo e poi la sostituzione per un problema al piede. Ecco perché il Milan sta seriamente ragionando su cosa fare. L'obiettivo per l'estate è quello di fare un colpo importante in attacco, con Kean e Vlahovic (in scadenza a giugno) presenti nella lista del ds Tare. Molto, però, passerà anche dalla qualificazione o meno alla prossima Champions, vincolo quasi necessario per fare un grande mercato. Attenzione anche alle possibili uscite: Nkunku resta sempre in bilico nonostante la sua volontà di vestire ancora rossonero, mentre Leao potrebbe partire a fronte di un'offerta molto importante.