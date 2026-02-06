MILAN

Da Jimenez a Chukwueze, il Milan può ritrovarsi un tesoretto da 60 milioni

I riscatti dei prestiti potrebbero far ricchi i rossoneri. Che con la Champions...

06 Feb 2026 - 10:33
Il nodo centrale e più importante da sciogliere è quello relativo a Samuel Chukwueze. Partito in prestito la scorsa estate, direzione Fulham, ha fin qui vissuto una stagione positiva che sta convincendo il club inglese a valutare con attenzione il suo riscatto. E il riscatto del nigeriano, 13 partite e 3 gol fin qui in Premier, vale 30 milioni, una cifra di tutto rispetto che ingrasserebbe non male le casse del Milan a fine stagione. Un tesoretto, insomma, che può aumentare fino a 60 milioni. Alex Jimenez, protagonista di un ottimo campionato con il Bournemouth, sarà riscattato certamente e del suo valore, 20 milioni, la metà andrà ai rossoneri e l'altro 50% al Real Madrid.

Tommaso Pobega, oggi al Bologna, vale 7 milioni. Il suo riscatto diventerà obbligatorio al prossimo punto ottenuto dai rossoblù, mentre per Lorenzo Colombo bisognerà aspettare la fine del campionato. Il suo riscatto, circa 10 milioni, era legato a tre condizioni: la prima, il numero di presenze (22) è già stato raggiunto come è stata raggiunta l'altra condizione (almeno 5 gol). Manca l'ultima, al momento del tutto ipotizzabile, che riguarda la salvezza del Genoa

A questo notevole incasso si potranno poi aggiungere i soldi derivanti da eventuali cessioni (Gimenez, ad esempio, ma non solo: anche Nkunku, Loftus-Cheek ed Estupinan potrebbero finire sul mercato) e quelli che il Milan incasserebbe qualificandosi per la prossima Champions, ovviamente punto decisivo. Se tutto dovessi filare liscio, però, l'estate rossonera potrebbe davvero essere scoppiettante e Tare potrebbe finalmente puntellare in maniera definitiva la rosa con un centravanti di valore e con un centrale difensivo.

