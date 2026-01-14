Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mercato
Milan
HomeMercatoVideoFotoRosa
MANOVRE ROSSONERE

Milan-Modric, sarà rinnovo o addio? La decisione sarà presa dopo il Mondiale

Il futuro del centrocampista croato è ancora incerto, ma una decisione verrà presa dopo il Mondiale 

di Martino Cozzi
14 Gen 2026 - 08:57

In attesa di scendere in campo con il Como, gara in programma domani, giovedì 15 gennaio alle 20:45, il Milan comincia a guardare al futuro. E lo fa, soprattutto, in ottica centrocampo, reparto nel quale i rossoneri hanno investito questa estate e continueranno a fare anche in futuro. A indirizzare le scelte di Tare sarà soprattutto il futuro di Luka Modric, che a oggi risulta estremamente incerto. 

Leggi anche

Fullkrug, che tegola! Frattura al dito del piede, incerti i tempi di recupero. Come cambia il mercato del Diavolo

Chiariamo subito. Non ci sono problemi tra il centrocampista croato, Allegri, la squadra e la società, ma l'età avanzata e il contratto in scadenza a giugno 2026 portano a dover fare delle riflessioni, com'è normale che sia. Al Milan e a Milano, Modric si trova molto bene e nel suo contratto è inserita un'opzione di rinnovo per la stagione 2026-2027. Opzione che la società attiverebbe anche volentieri, ma la decisione spetta solo e soltanto all'ex centrocampista del Real Madrid, che domani sera tornerà in campo dopo il turno di riposo concesso da Allegri a Firenze. Nonostante l'età, Modric ha dimostrato di essere ancora un giocatore in grado di fare la differenza e il suo arrivo ha sicuramente aiutato a risollevare una squadra che nella scorsa stagione era apparsa estrememente in difficoltà, soprattutto sotto l'aspetto della personalità. 

Leggi anche

Leao in gruppo ma Nkunku si è sbloccato e scalpita: "Improbabile che venga in Turchia"

Il centrocampista croato si è dato una deadline per decidere il proprio futuro: l'appuntamento è rimandato a dopo il Mondiale che si giocherà in estate in Messico, Canada e Stati Uniti. Per Luka sarà la quinta partecipazione, e molto probabilmente anche l'ultima. Anche il futuro in Nazionale è incerto, con i media locali praticamente sicuri del suo addio dopo l'estate. Nel suo futuro, inoltre, potrebbe anche esserci un ritorno a casa, proprio in quella Dinamo Zagabria che l'ha lanciato nel calcio dei grandi e guidata da Zvone Boban, idolo d'infanzia dello stesso Modric. Il piatto che si presenterà davanti al croato sarà estremamente interessante: dalla possibilità di giocare la Champions con il Milan (a patto di ottenere la qualificazione, ovviamente) o il ritorno a casa per chiudere romanticamente la propria carriera. Come in campo, la palla è tra i piedi del centrocampista croato: a lui la scelta. 

milan
luka modric
rinnovo
calciomercato milan

Ultimi video

01:13
Accomando: "La Juve si avvicina a Chiesa, per Lookman c'è il Fenerbahce"

Accomando: "La Juve si avvicina a Chiesa, per Lookman c'è il Fenerbahce"

00:42
CR7 non è solo: arriva un altro ex Juve

CR7 non è solo: arriva un altro ex Juve

00:54
Fiorentina, un assist man per Kean dalla Premier

Fiorentina, un assist man per Kean dalla Premier

00:45
Juve, un ex compagno di Messi per Spalletti

Juve, un ex compagno di Messi per Spalletti

01:28
Raspadori-Atalanta: le cifre. Follie per Lookman

Raspadori-Atalanta: le cifre. Follie per Lookman

00:36
Juve-Milan: le ultime sull'affare Gatti-Loftus-Cheek

Juve-Milan: le ultime sull'affare Gatti-Loftus-Cheek

00:48
Accomando: "Su Lookman c'è il pressing del Fenerbahce"

Accomando: "Su Lookman c'è il pressing del Fenerbahce"

01:41
Accomando: "Roma, arriva il primo colpo in attacco"

Accomando: "Roma, arriva il primo colpo in attacco"

01:00
Accomando: "Juventus-Chiesa, ecco a che punto siamo"

Accomando: "Juventus-Chiesa, ecco a che punto siamo"

00:38
Accomando: "Su Maignan, Milan fiducioso"

Accomando: "Su Maignan, Milan fiducioso"

04:33
GASPERINI PRE TORINO parte 2 12/1 DICH

Gasperini: "Raspadori? Non ne so nulla, non saprei cosa aggiungere..."

01:15
CLIP ORAZIO ACCOMANDO SU MERCATO JUVENTUS 10/1 SRV

Il mercato della Juventus: tutte le trattative

01:16
Il calciomercato live

Il calciomercato live

00:44
Il mercato della Roma

Il mercato della Roma

00:35
Il calciomercato live

Il calciomercato live

01:13
Accomando: "La Juve si avvicina a Chiesa, per Lookman c'è il Fenerbahce"

Accomando: "La Juve si avvicina a Chiesa, per Lookman c'è il Fenerbahce"

I più visti di Milan

Tare: "Con Maignan rapporto straordinario, vuole rimanere. Non c'è ancora luce verde, ma sono fiducioso"

Maignan-Milan, rinnovo all'ultima curva: manca un solo dettaglio

Vlahovic-Lewandowski, destini incrociati: il Barça prenota Dusan ma il Milan...

Milan a caccia di un'occasione in difesa: Coppola piace, ma Tare sonda tanti i nomi

Pierre Kalulu - riscattato dalla Juve per 14 milioni di euro

Milan, il destino dei prestiti: la situazione caso per caso

Milan, Allegri vuole un difensore: in lizza

Mercato ora per ora
Vedi tutti
23:46
Roma, Gasperini: "Vaz? Rientra nella nostra strategia in prospettiva"
23:02
Torino, Petrachi: "Sappiamo dove intervenire, ci sto lavorando"
22:00
Manchester United, Carrick è il nuovo allenatore
21:10
Roma, Ranieri: "Raspadori? Non ha mai voluto parlare con noi"
20:32
Atalanta, fatta per Raspadori: mercoledì visite e firma