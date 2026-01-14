Milan-Modric, sarà rinnovo o addio? La decisione sarà presa dopo il Mondiale

Il futuro del centrocampista croato è ancora incerto, ma una decisione verrà presa dopo il Mondialedi Martino Cozzi
In attesa di scendere in campo con il Como, gara in programma domani, giovedì 15 gennaio alle 20:45, il Milan comincia a guardare al futuro. E lo fa, soprattutto, in ottica centrocampo, reparto nel quale i rossoneri hanno investito questa estate e continueranno a fare anche in futuro. A indirizzare le scelte di Tare sarà soprattutto il futuro di Luka Modric, che a oggi risulta estremamente incerto.
Chiariamo subito. Non ci sono problemi tra il centrocampista croato, Allegri, la squadra e la società, ma l'età avanzata e il contratto in scadenza a giugno 2026 portano a dover fare delle riflessioni, com'è normale che sia. Al Milan e a Milano, Modric si trova molto bene e nel suo contratto è inserita un'opzione di rinnovo per la stagione 2026-2027. Opzione che la società attiverebbe anche volentieri, ma la decisione spetta solo e soltanto all'ex centrocampista del Real Madrid, che domani sera tornerà in campo dopo il turno di riposo concesso da Allegri a Firenze. Nonostante l'età, Modric ha dimostrato di essere ancora un giocatore in grado di fare la differenza e il suo arrivo ha sicuramente aiutato a risollevare una squadra che nella scorsa stagione era apparsa estrememente in difficoltà, soprattutto sotto l'aspetto della personalità.
Il centrocampista croato si è dato una deadline per decidere il proprio futuro: l'appuntamento è rimandato a dopo il Mondiale che si giocherà in estate in Messico, Canada e Stati Uniti. Per Luka sarà la quinta partecipazione, e molto probabilmente anche l'ultima. Anche il futuro in Nazionale è incerto, con i media locali praticamente sicuri del suo addio dopo l'estate. Nel suo futuro, inoltre, potrebbe anche esserci un ritorno a casa, proprio in quella Dinamo Zagabria che l'ha lanciato nel calcio dei grandi e guidata da Zvone Boban, idolo d'infanzia dello stesso Modric. Il piatto che si presenterà davanti al croato sarà estremamente interessante: dalla possibilità di giocare la Champions con il Milan (a patto di ottenere la qualificazione, ovviamente) o il ritorno a casa per chiudere romanticamente la propria carriera. Come in campo, la palla è tra i piedi del centrocampista croato: a lui la scelta.