Milan-Modric, sarà rinnovo o addio? La decisione sarà presa dopo il Mondiale

Chiariamo subito. Non ci sono problemi tra il centrocampista croato, Allegri, la squadra e la società, ma l'età avanzata e il contratto in scadenza a giugno 2026 portano a dover fare delle riflessioni, com'è normale che sia. Al Milan e a Milano, Modric si trova molto bene e nel suo contratto è inserita un'opzione di rinnovo per la stagione 2026-2027. Opzione che la società attiverebbe anche volentieri, ma la decisione spetta solo e soltanto all'ex centrocampista del Real Madrid, che domani sera tornerà in campo dopo il turno di riposo concesso da Allegri a Firenze. Nonostante l'età, Modric ha dimostrato di essere ancora un giocatore in grado di fare la differenza e il suo arrivo ha sicuramente aiutato a risollevare una squadra che nella scorsa stagione era apparsa estrememente in difficoltà, soprattutto sotto l'aspetto della personalità.