Milan, tegola Fullkrug: si è rotto il dito di un piede, da valutare i tempi di recupero

Il centravanti tedesco costretto a fermarsi, Allegri perde subito la sua arma offensiva in piùdi Marco Mugnaioli
Dopo il suo arrivo Massimiliano Allegri ha sperimentato il modulo a tre punte e stava cominciando a meditare un cambio di sistema, ma i progetti del tecnico del Milan si sono bruscamente interrotti perché Niclas Fullkrug, arrivato a fine dicembre in prestito dal West Ham, si è rotto il dito di un piede e resterà fuori almeno un paio di settimane (i tempi di recupero verranno valutati in queste ore dallo staff medico del club). Una vera e propria tegola per il tecnico rossonero, che già dalla partita di Cagliari (per cui il tedesco aveva avuto una deroga) lo aveva inserito nelle rotazioni del suo attacco ottenendo risposte positive.
In pochi giorni a Milano il centravanti ex Dortmund che ha scelto la maglia numero 9 si è fatto apprezzare da tutti a Milanello per entusiasmo e carica e negli spezzoni giocati fin qui si è dimostrato subito importante piazzandosi al centro dell’attacco e agendo da centroboa, smistando i palloni per i compagni e mettendo spesso Pulisic davanti alla porta. Probabilmente a Como come a Firenze sarebbe toccato ancora a lui partire dal 1', ma questo stop cambia tutto: la formazione per la sfida del Sinigaglia, dove accanto all'americano ci sarà Nkunku, e anche il mercato dei rossoneri, che tratterranno l'ex Chelsea, su cui il Fenerbahçe non aveva mollato la presa, almeno fino a fine stagione.
Ancora incerti i tempi di recupero dell'attaccante tedesco, in queste ore lo staff medico rossonero sta decidendo il trattamento per il recupero, ma quel che è certo è che salterà le sfide con Como e Lecce e probabilmente anche le trasferte con Roma (25 gennaio) e Bologna (1 febbraio). Si attendono aggiornamenti da parte del Milan, ma la certezza è che per Allegri l'emergenza attacco continua.