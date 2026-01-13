Milan, tegola Fullkrug: si è rotto il dito di un piede, da valutare i tempi di recupero

Dopo il suo arrivo Massimiliano Allegri ha sperimentato il modulo a tre punte e stava cominciando a meditare un cambio di sistema, ma i progetti del tecnico del Milan si sono bruscamente interrotti perché Niclas Fullkrug, arrivato a fine dicembre in prestito dal West Ham, si è rotto il dito di un piede e resterà fuori almeno un paio di settimane (i tempi di recupero verranno valutati in queste ore dallo staff medico del club). Una vera e propria tegola per il tecnico rossonero, che già dalla partita di Cagliari (per cui il tedesco aveva avuto una deroga) lo aveva inserito nelle rotazioni del suo attacco ottenendo risposte positive.