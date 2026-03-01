Serie A, Cremonese-Milan 0-2: la decidono Pavlovic e Leao

LE STATISTICHE DI CREMONESE-MILAN

Il Milan ha vinto sette delle ultime nove partite giocate in trasferta in Serie A (2N) e in quattro di queste non ha subito gol.

Il Milan ha registrato un valore di Expected Goals di 3.56 oggi contro la Cremonese, il dato migliore per i rossoneri in un match dell’intero campionato 25/26.

Il Milan è una delle due squadre a non avere ancora perso in trasferta nei Big-5 tornei europei in corso, assieme al Bayern Monaco; è la seconda volta che i rossoneri, nell’era dei tre punti a vittoria (1994/95), rimangono imbattuti nelle prime 14 gare esterne stagionali di Serie A: l’altra nel 2003/04, quando la prima sconfitta lontano dal Meazza arrivò al 17˚ match contro la Reggina.

Clean sheets numero 12 per il Milan in questo campionato: solo Inter (15) e Como (13) ne hanno ottenuti di più finora – a 12 anche Roma e Lazio.

Il Milan ha ottenuto 57 punti in queste prime 27 giornate, lo stesso identico score registrato nell’annata 2021/22 a questo punto del campionato (stagione dell’ultimo Scudetto rossonero).

Tre gol per Strahinja Pavlovic in questo campionato (in 23 presenze), superato il bottino di due gol (in 24 gare) messo insieme nella scorsa Serie A.

Tra i difensori centrali di questo campionato, solamente Kempf del Como e Ostigard del Genoa (quattro ciascuno) hanno segnato più gol di Pavlovic (tre).

Rafael Leao ha segnato 9 gol in questo campionato (in 20 presenze) e ha superato le otto reti messe insieme nella scorsa Serie A (34 presenze).

Rafael Leao ha preso parte a 11 gol (nove reti, due assist) nel torneo in corso ed è diventato solo il secondo giocatore a partecipare a più di 10 marcature in ciascuna delle ultime sei stagioni di Serie A (dal 2020/21), dopo Lautaro Martinez.

Nelle ultime 13 giornate di Serie A, la Cremonese ha raccolto appena 4 punti (4N, 9P), meno di chiunque nella competizione.

La Cremonese ha stabilito la sua seconda striscia più lunga senza successi in Serie A (13 - 4N, 9P), dopo quella di 30 tra aprile 1996 e febbraio 2023. Nel periodo attualmente in corso di 13 match, i grigiorossi sono rimasti a secco di gol ben 11 volte.

La Cremonese non ha segnato in 11 delle ultime 13 gare di Serie A, realizzando tre reti in totale nelle altre due; nel periodo, dalla 15esima giornata, è la squadra che conta meno gol (tre appunto) nei cinque maggiori campionati europei.

Questa è la seconda volta che la Cremonese non segna in quattro partite casalinghe di fila in una singola stagione di Serie A: la precedente risaliva al periodo tra ottobre 2022 e gennaio 2023.