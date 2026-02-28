Milan, caccia al nuovo numero 9: Guirassy in pole, ma spunta l’occasione Jackson

"Benvenuti all'inferno": ecco la quarta maglia del Milan in collaborazione con Slam Jam
Il Milan cerca il centravanti titolare per la prossima stagione. Da Guirassy a Nicolas Jackson, passando per Retegui: i nomi
L'epilogo della vicenda Mateta non ha spento i riflettori del Milan, che sono puntati sulla ricerca di un nuovo numero nove sul quale costruire l'attacco che verrà. Se il futuro di Fullkrug resta in bilico, sin qui dieci presenze (ma solo 291' minuti complessivi), un gol e una condizione fisica precaria, in via Aldo Rossi c'è la consapevolezza che a Massimiliano Allegri serva un riferimento che tolga pressione a Leao e Pulisic in zona gol.
C'è un nome che piace più degli altri, almeno secondo La Gazzetta dello Sport: Serhou Guirassy. Un ritorno di fiamma, era stato seguito già ai tempi dello Stoccarda, anche perché il francese naturalizzato guineano del Borussia Dortmund da un po' di tempo ha fatto sapere di voler provare un'altra avventura lontana dalla Bundesliga. Il prezzo della clausola è di 70 milioni di euro ma il club tedesco sa che, per carta d'identità e volontà del giocatore stesso, è una cifra che nessuno è disposto a raggiungere.
Le alternative non mancano e, curiosamente, arrivano tutte dall'Arabia Saudita. Si parte da Mateo Retegui, che i rossoneri avevano provato a intercettare proprio prima che l'ex Atalanta accettasse la corte dell'Al Qadsiah. E poi Darwin Nunez, fuori dai piani dell'Al Hilal di Simone Inzaghi e che tornerebbe di corsa in Europa ma che Tare e Furlani non reputano al momento d'interesse.
C'è poi Nicolas Jackson, anche lui valutato in passato, e che il Bayern Monaco non riscatterà visto che il Chelsea chiede 67 milioni di euro. Tornerà in Premier League dal prestito e poi dovrà trovarsi una nuova squadra: e se fosse l'affare giusto per il Milan?
