m

Milan, caccia al nuovo numero 9: Guirassy in pole, ma spunta l’occasione Jackson

Il Milan cerca il centravanti titolare per la prossima stagione. Da Guirassy a Nicolas Jackson, passando per Retegui: i nomi

28 Feb 2026 - 10:16
videovideo

L'epilogo della vicenda Mateta non ha spento i riflettori del Milan, che sono puntati sulla ricerca di un nuovo numero nove sul quale costruire l'attacco che verrà. Se il futuro di Fullkrug resta in bilico, sin qui dieci presenze (ma solo 291' minuti complessivi), un gol e una condizione fisica precaria, in via Aldo Rossi c'è la consapevolezza che a Massimiliano Allegri serva un riferimento che tolga pressione a Leao e Pulisic in zona gol.

Guirassy in pole

 C'è un nome che piace più degli altri, almeno secondo La Gazzetta dello Sport: Serhou Guirassy. Un ritorno di fiamma, era stato seguito già ai tempi dello Stoccarda, anche perché il francese naturalizzato guineano del Borussia Dortmund da un po' di tempo ha fatto sapere di voler provare un'altra avventura lontana dalla Bundesliga. Il prezzo della clausola è di 70 milioni di euro ma il club tedesco sa che, per carta d'identità e volontà del giocatore stesso, è una cifra che nessuno è disposto a raggiungere.

Retegui e Nunez

 Le alternative non mancano e, curiosamente, arrivano tutte dall'Arabia Saudita. Si parte da Mateo Retegui, che i rossoneri avevano provato a intercettare proprio prima che l'ex Atalanta accettasse la corte dell'Al Qadsiah. E poi Darwin Nunez, fuori dai piani dell'Al Hilal di Simone Inzaghi e che tornerebbe di corsa in Europa ma che Tare e Furlani non reputano al momento d'interesse.

La situazione Jackson

 C'è poi Nicolas Jackson, anche lui valutato in passato, e che il Bayern Monaco non riscatterà visto che il Chelsea chiede 67 milioni di euro. Tornerà in Premier League dal prestito e poi dovrà trovarsi una nuova squadra: e se fosse l'affare giusto per il Milan?

"Benvenuti all'inferno": ecco la quarta maglia del Milan in collaborazione con Slam Jam

1 di 24
© acmilan.com
© acmilan.com
© acmilan.com

© acmilan.com

© acmilan.com

calciomercato milan
guirassy
retegui
attaccante

Ultimi video

08:38
Calciomercato Live, il punto delle 12

Calciomercato Live, il punto delle 12

01:59
Ottolini: il mercato Juve

Ottolini: il mercato Juve

02:00
SRV RULLO JUVE CON OTTOLINI 9/2 def

Juve, parla Ottolini: "Spalletti e McKennie? Rinnovi in lista"

25:39
Si è chiuso il mercato

Si è chiuso il mercato: è mancato il colpo grosso

02:09
Le pagelle del mercato: i top & flop

Le pagelle del mercato: i top & flop

02:12
Le pagelle del mercato: Juve troppi obiettivi falliti, Napoli "sconfessato"

Le pagelle del mercato: Juve troppi obiettivi falliti, Napoli "sconfessato"

01:49
Le pagelle del mercato: Inter insufficiente, Milan…

Le pagelle del mercato: Inter insufficiente, Milan…

01:47
FINTO LIVE MN OK NAPOLI/ROMA/LAZIO (MICELI) 2/2 SRV

Calciomercato: la chiusura di Napoli, Roma e Lazio

02:05
FINTO LIVE MN OK MERCATO MATETA (MICELI) 2/2 SRV

Il caso Mateta-Milan: ecco cosa è successo davvero

20:21
Calciomercato Live, il punto delle 20

Il calciomercato è finito: promossi e bocciati di gennaio 2026

08:15
Calciomercato Live, il punto delle 19

Calciomercato Live, il punto delle 19

02:50
DICH RUGANI FIORENTINA 02-02 DICH

Rugani: "Fiorentina è aria di casa, è tornare nella mia terra"

09:08
Calciomercato Live, il punto delle 18

Calciomercato Live, il punto delle 18

08:18
Calciomercato Live, il punto delle 17

Calciomercato Live, il punto delle 17

07:54
Calciomercato Live, il punto delle 16

Calciomercato Live, il punto delle 16

08:38
Calciomercato Live, il punto delle 12

Calciomercato Live, il punto delle 12

I più visti di Milan

Milan tra presente e futuro: il riscatto di Fullkrug è in bilico, i nomi per l'attacco

Modric come Maignan: a Milanello tutti tifano per il rinnovo del croato

Sethou Guirassy

Milan, riparte la caccia al numero 9: tre nomi sul tavolo di Tare

Pierre Kalulu - riscattato dalla Juve per 14 milioni di euro

Milan, il destino dei prestiti: la situazione caso per caso

Vlahovic-Lewandowski, destini incrociati: il Barça prenota Dusan ma il Milan...

Da Jimenez a Chukwueze, il Milan può ritrovarsi un tesoretto da 60 milioni

Mercato ora per ora
Vedi tutti
12:47
Cristiana Girelli lascia la Juve per gli Usa: "Non sto scappando"
12:27
Milan, il pallino di Tare resta Milinkovic-Savic. Ma...
11:03
Milan, colpo Karetsas: il piano di Moncada per il nuovo "mago" della trequarti
10:04
Conte e il Napoli avanti insieme: il piano per il terzo anno
09:17
Juve-Spalletti: due club esteri hanno sondato l'allenatore