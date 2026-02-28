Milan, caccia al nuovo numero 9: Guirassy in pole, ma spunta l’occasione Jackson

C'è un nome che piace più degli altri, almeno secondo La Gazzetta dello Sport: Serhou Guirassy. Un ritorno di fiamma, era stato seguito già ai tempi dello Stoccarda, anche perché il francese naturalizzato guineano del Borussia Dortmund da un po' di tempo ha fatto sapere di voler provare un'altra avventura lontana dalla Bundesliga. Il prezzo della clausola è di 70 milioni di euro ma il club tedesco sa che, per carta d'identità e volontà del giocatore stesso, è una cifra che nessuno è disposto a raggiungere.