Milan, Leao non è al meglio e Nkunku scalpita: "Improbabile che venga in Turchia"

Il portoghese spinge per esserci dal 1' ma resta in dubbio per il recupero contro il Como. Possibile chance da titolare per l'ex Chelsea, che col gol di Firenze ha cambiato anche il suo futurodi Marco Mugnaioli
"Una telefonata ti allunga la vita" recitava una celebre pubblicità, "un gol ti allunga la vita col Milan" si potrebbe dire invece per raccontare la storia di Christopher Nkunku. L'attaccante francese è arrivato a fine agosto come l'acquisto più costoso di tutta la Serie A, ma poi ha vissuto un lungo digiuno fatto di problemi fisici, zero gol in campionato, critiche e interrogativi fino alla svolta, che è arrivata con il rigore trasformato contro il Verona. Da lì due gol consecutivi in campionato tra cui quello di Firenze, dove l'ex Chelsea ha sfondato la porta con una cattiveria che sa di ritrovata fiducia e ora il destino gli mette davanti una possibilità per far cambiare definitivamente i giudizi su di lui.
Giovedì infatti i rossoneri giocheranno a Como nel recupero della gara rinviata per la Supercoppa e la presenza di Rafa Leao è in forte dubbio per via di un fastidio all'adduttore destro, così Nkunku potrebbe avere una maglia da titolare. Il francese ha dato chiari segnali nelle ultime gare e Allegri di certo non vorrà rischiare nulla perché anche se Leao spinge per esserci dal 1', il portoghese non è un giocatore come gli altri e soprattutto l'adduttore è un muscolo molto delicato. L'alternativa è che di fianco a Pulisic parta come al Franchi ancora Fullkrug, ma la sensazione è che nonostante la buona prova del tedesco Allegri voglia battere il ferro finché è caldo e puntare sull'ex Chelsea.
Cosa che il tecnico e il club dopo la rete di Firenze hanno deciso di fare anche per il futuro, allontanando un addio a gennaio che sole poche settimane fa sembrava molto probabile. La Turchia oggi è molto più lontana e lo confermano sia le parole dello stesso giocatore, sia quelle del tecnico del tecnico del Fenerbahce, Domenico Tedesco, che parlando del suo attaccante ai tempi del Lipsia ha confessato: "Capisco le voci perché io stimo molto Christopher e insieme abbiamo vinto la Coppa di Germania 2022, il primo trofeo della storia del Lipsia. Il mercato di gennaio però è particolare, non puoi decidere chi vuoi prendere, non dipende solo da te. In questo momento, penso sia improbabile che Christopher venga in Turchia".
Chiuso il mercato attaccanti, il Diavolo in questa sessione potrà quindi concentrarsi sulla caccia al difensore centrale chiesto da Allegri, costretto a cambiare quasi sempre il suo tridente difensivo perché la coperta in difesa è troppo corta. Per la gara di Como per esempio il tecnico recupera Tomori, che rientra dalla squalifica, ma rischia di dover rinunciare a Pavlovic, uscito malconcio dalla trasferta sul campo della Fiorentina. A gennaio il tecnico ha chiesto un giocatore in grado di metterlo in difficoltà nelle scelte alternandosi con i tre titolari, Tare è al lavoro per accontentarlo e tra i nomi di Gatti, Coppola e Tiago Gabriel potrebbe spuntare all'ultimo un mister X.