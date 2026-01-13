Milan, Leao non è al meglio e Nkunku scalpita: "Improbabile che venga in Turchia"

Giovedì infatti i rossoneri giocheranno a Como nel recupero della gara rinviata per la Supercoppa e la presenza di Rafa Leao è in forte dubbio per via di un fastidio all'adduttore destro, così Nkunku potrebbe avere una maglia da titolare. Il francese ha dato chiari segnali nelle ultime gare e Allegri di certo non vorrà rischiare nulla perché anche se Leao spinge per esserci dal 1', il portoghese non è un giocatore come gli altri e soprattutto l'adduttore è un muscolo molto delicato. L'alternativa è che di fianco a Pulisic parta come al Franchi ancora Fullkrug, ma la sensazione è che nonostante la buona prova del tedesco Allegri voglia battere il ferro finché è caldo e puntare sull'ex Chelsea.