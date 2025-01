Milan-Walker, la conferma di Guardiola: "Se l'ha detto Ibrahimovic..."

Per definire l'approdo di Kyle Walker al Milan mancano solo i famosi ultimi dettagli, tanto che il club rossonero si aspetta di accoglierlo a Milano entro martedì sera per le visite mediche e l'annuncio ufficiale: non potrà giocare in Champions League, visto che la lista consegnata alla Uefa può essere modificata solo dopo la fine del girone (e comunque il difensore inglese l'ha già giocata col Manchester City), ma si candida a essere convocato per il match con il Parma del prossimo weekend. Una conferma, seppur indiretta, è arrivata da Pep Guardiola, che non l'aveva convocato per l'Ipswich, e dopo la partita ne ha parlato così, annuendo con la testa: "Se Zlatan Ibrahimovic ha detto questa cosa, se Zlatan Ibrahimovic ha detto questa cosa... (si riferisce alle parole dello svedese prima del match contro la Juve, ndr). Può giocare in Serie A? Kyle può giocare ovunque".