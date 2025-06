Da domani la Fiorentina può dover cedere Kean

Mancano due settimane al raduno della Fiorentina, previsto per il 14 luglio al Viola Park agli ordini di Stefano Pioli, il cui ritorno alla guida della squadra (dopo l'esperienza dal 2017 al 2019) verrà ufficializzato nei prossimi giorni. Il programma prevede il primo test il 20 luglio al centro sportivo contro la Primavera, quindi le amichevoli con Grosseto e Carrarese il 24 e il 25 luglio, poi la partenza per una tournée in Inghilterra a inizio agosto nel corso della quale i viola affronteranno Leicester (il 3), Nottingham Forest (il 5) e il Manchester United (il 9), cui seguirà il 14 agosto al Viola Park il test con la Japan University Fa. Sul fronte mercato, domani sarà il giorno delle visite mediche (a Roma) e delle firme (a Firenze) per il difensore Mattia Viti, classe 2002, in arrivo dal Nizza in prestito con diritto di riscatto a 5 milioni più il 10% sulla futura rivendita. Soprattutto però sarà il giorno in cui, fino al 15 luglio, diventerà esercitabile la clausola rescissoria da 52 milioni di euro presente nel contratto di Moise Kean. Il centravanti viola, 25 reti nella passata stagione fra campionato e coppe, più tre in nazionale, è finito nel mirino del club arabo dell'Al-Qashia disposto ad offrirgli 15 milioni annui per tre stagioni, mentre in Premier è seguito dal Manchester United e dall'Arsenal. Per l'attacco la Fiorentina sta seguendo l'interista Sebastiano Esposito, un'operazione investimento a prescindere dalla situazione di Kean. Intanto il club, attraverso i propri canali, ha voluto salutare e ringraziare i giocatori che dopo l'esperienza in prestito nella stagione appena conclusa torneranno da domani presso i rispettivi club di appartenenza: si tratta di Cataldi (Lazio), Adli (Milan), Folorunsho (Napoli), Colpani (Monza) e Zaniolo (Galatasaray). Menzione speciale per Bove che tornerà alla Roma dopo lo stop forzato per il malore che lo colpì lo scorso 1 dicembre al 17' del primo tempo della gara contro l'Inter.