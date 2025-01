Il Barcellona punta su Rashford, ma Ansu Fati blocca la trattativa: lo spagnolo non vuol lasciare la Catalogna

Il giovane talento spagnolo sta vivendo una stagione complicata, con Hansi Flick che non lo considera al centro del progetto tanto da averlo impiegato soltanto per otto volte fra Coppa del Re, Liga e Champions League. Troppo poco per poter esprimere tutto il proprio talento, tuttavia, come riportato da Sport, il giovane iberico non avrebbe alcuna intenzione di lasciare la Catalogna complicando di fatto l'affare Rashford. Su Ansu Fati si era palesato il Como, anche se la destinazione principale rimane Siviglia, però manca la volontà del giocatore e questo potrebbe spingere l'attaccante inglese verso altri lidi.