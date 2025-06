Ricci-Milan, è fatta: accordo col Torino, operazione da 25 milioni

Il Torino ha dato il via libera al centrocampista, protagonista anche in Nazionale nell’ultima uscita sotto la guida Spalletti. Ricci sarà il regista intorno al quale il Milan costruirà il nuovo centrocampo, reparto che verrà completamente rivoluzionato. Nei prossimi giorni, appena finirà l’avventura del Real Madrid nel Mondiale per Club, i rossoneri accoglieranno Luka Modric. Il diesse Igli Tare sta poi cercando una mezzala fisica e di inserimento, l’obiettivo rimane Ardon Jashari del Club Brugge, che però non scende dalla valutazione di 35 milioni. Rivoluzione finanziata dalla cessione di Tijjani Reijnders, con Ricci che sarà il primo acquisto a disposizione di Max Allegri. Sul centrocampista granata c’erano anche Inter e Atalanta, ma il Milan ha avuto il merito di anticipare la concorrenza. Nella Milano nerazzurra non arriverà nessuno finché non partirà uno tra Calhanoglu e Asllani, mentre a Bergamo l’opzione Ricci sarebbe stata presa in considerazione solo in caso di cessione di Ederson. Ricci non ha voluto aspettare, ha spinto per trasferirsi al Milan convincendo il Toro ad abbassare le richieste dai 30 milioni iniziali. L’operazione verrà definita per 23 milioni più due di bonus, con Ricci che settimane prossime effettuerà le visite mediche prima di diventare ufficialmente un nuovo giocatore rossonero.