Milan, al via una settimana decisiva: atteso Ricci per le visite, ballano 5mln per Jashari

In casa Milan si comincia a fare sul serio. Tra una settimana, esattamente il 7 luglio, scatterà il ritiro a Milanello, ed è prevista la presenza di tutti i big (Modric e Gimenez le uniche eccezioni). Ci sarà anche Samuele Ricci, atteso già in settimana in città per le visite mediche di rito (al Torino 25 mln, bonus inclusi). Allegri lo aspetta con l'intenzione di ridisegnare totalmente il centrocampo all'insegna di un maggior palleggio: non a caso il ds Tare continua a inseguire Ardon Jashari. Ciò nonostante l'ostilità del Brugge che continua a tirare dritto (resta una distanza di 5 milioni con i rossoneri che ne offrono 30) e il possibile inserimento del Borussia Dortmund. I gialloneri, che incasseranno presto 65 milioni di euro dal Chelsea per Gittens, potrebbero sparigliare le carte. Al momento però, il Milan si fa forte sulla volontà dello svizzero che ha già detto sì.