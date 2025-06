Milan, si rivede Origi: tratta col club la buonuscita. Ma il belga non fa sconti

Trovare l'intesa non sarà semplice, scrive Milan News, visto che Origi ha chiesto oltre 2 mln di euro di buonuscita per salutare subito. Naturalmente l'intenzione del ds Tare è quella di chiudere al più presto la faccenda col minimo esborso. Il belga, ingaggiato da Paolo Maldini e Ricky Massara nel luglio del 2022 a parametro zero, ha disputato realmente solo una stagione col Milan sotto la gestione Pioli: per lui 36 presenze condite da due gol e un assist. L'anno successivo il prestito al Nottingham Forest fino ad arrivare all'ultima stagione con zero partite in campo. Solo allenamenti personalizzati con un preparatore tra Firenze e Roma. Senza nemmeno partecipare a un impegno del Milan Futuro in Serie C come inizialmente annunciato da Zlatan Ibrahimovic in occasione della presentazione di Paulo Fonseca nel luglio del 2024.