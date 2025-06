Si dividono dopo undici anni le strade di Andrea Consigli e del Sassuolo. "Arrivato nel 2014, ha regalato emozioni a tutti i tifosi neroverdi dando continue sicurezze e difendendo la porta con parate miracolose - si legge in una nota del club neroverde, neopromossoin Serie A - Grazie per tutto quello che hai fatto in neroverde Andrea, e buona fortuna per il tuo futuro personale e professionale".