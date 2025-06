Milan, un sogno chiamato Gyokeres: Tare ha un extra-budget per un attacco stellare

Il nome è di quelli da far tremare i polsi, non fosse altro che il ragazzo è reduce da una stagione da una cinquantina di gol e come lui, in giro, non ce ne sono. Il Milan piomba, un po' a sorpresa, su Viktor Gyokeres, anni 27, attaccante extra-lusso nel pieno della sua maturità e pronto al salto decisivo della sua carriera. Dallo Sporting Lisbona a chissà dove. Milano, spera Igli Tare, ma le complicazioni ci sono e a voler essere onesti sono anche molte. Partiamo dal prezzo: 70 milioni circa, anche se la cifra ha tutta l'aria di poter essere solo una base di partenza vista la concorrenza. La concorrenza è il punto numero due: lo vuole mezza Europa, Premier League e Arsenal nello specifico in testa. Un mesetto fa i giornali inglesi parlavano di accordo già in cassaforte. Poi, come capita nel mercato, la cassaforte è stata aperta e dentro c'era soltanto un primo contatto. E' chiaro, però, che la prospettiva Gunners sia intrigante per X motivi, a partire dallo stipendio che in Inghilterra possono garantire e che in Italia non è nemmeno dentro il più folle dei pensieri.