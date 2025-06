Milan-Jashari, il Bruges non molla e chiede 35 milioni. Lo svizzero spinge ma spunta il Dortmund

Come successo nell’operazione De Ketelaere, il Bruges ha fatto il prezzo per Jashari e non intende abbassare le pretese. Per il cartellino del centrocampista svizzero, arrivato lo scorso anno in Belgio per 6 milioni, la richiesta è di 35 milioni di euro. Prezzo che però potrebbe aumentare a causa dell'inserimento del Borussia Dortmund che ha intenzione di reinvestire sul mercato i 65 mln che è destinato a incassare dal Chelsea per la cessione dell'esterno d'attacco Gittens.