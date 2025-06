Parma, Cherubini: "Bonny all'Inter trattativa ben avviata. Leoni può rimanere"

Parma al centro di moltissime trattative. I ducali in questa stagione hanno valorizzato moltissimi calciatori che ora sono ricercatissimi sul mercato. Federico Cherubini, amministratore delegato del club, ha parlato così a Sky del futuro di due dei giocatori con più richieste, Ange-Yoan Bonny e Giovanni Leoni: "Credo sia sempre meglio commentare certe notizie quando sono certe. Abbiamo una trattativa ben avviata con l’Inter, ma aspettiamo a dire che è fatta. La volontà è quella di dire che è fatta”. Poi il focus del direttore ex Juve si è spostato sul giovane centrale azzurro: "C’è interesse sia qui che dall’estero. Per noi il percorso del calciatore dovrebbe continuare qui. Non abbiamo avuto nessun segnale, siamo convinti che Leoni possa rimanere a Parma. Poi tutto può succedere”. Infine Cherubini ha fatto capire che il Parma non intende smantellare la rosa ma, a volte, la volontà dei calciatori va ascoltata: "Tanti di questi ragazzi hanno avuto l’opportunità di mettersi in mostra. Non vorremmo perdere tutti questi giocatori, bisogna vedere la volontà degli stessi calciatori"