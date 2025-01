La Juventus punta al doppio colpo in difesa: Tomori più lontano, ecco Kelly

Mercato della Juventus in grande fermento per quanto riguarda la difesa dove, di fatto, Thiago Motta non può ancora pescare dalla rosa quanto vorrebbe. Alberto Costa è il sostituto di Danilo, che presto firmerà la risoluzione del contratto (Napoli in vantaggio su un ritorno in Brasile), ma non sono ancora arrivati i sostituti di Bremer e Cabal. L'idea di Giuntoli è quella di un doppio colpo, da un lato un profilo di sicuro rendimento pronto a essere subito titolare e dunque che necessiti di un investimento corposo, dall'altro un giocatore magari a sorpresa e che possa arrivare con una formula economica meno dispendiosa.