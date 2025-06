Milan: il Bruges spara altissimo per Jashari, Ricci sempre più vicino

Sono giorni caldissimi in casa Milan per quanto riguarda il mercato in entrata, che in questo momento si sta concentrando soprattutto sul centrocampo. Igli Tare è volato in Belgio per parlare col Bruges di Ardon Jashari, uno degli obiettivi principali del club rossonero, e secondo i media locali avrebbe trovato di fronte a sé un vero e proprio muro: 50 milioni di euro, questa la cifra sotto la quale i fiamminghi non avrebbero alcuna intenzione di scendere. Tanti, tantissimi. Troppi, almeno in questo momento, per le casse del Milan, che finora si è spinto a offrirne 27 più bonus. Con tutta probabilità si tratta del classico gioco delle parti, ma per ora non si registrano grossi passi in avanti.