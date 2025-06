La Juventus va in pressing su Victor Osimhen, sempre più obiettivo numero uno per l'attacco. Si sono intensificati nelle ultime ore i contatti tra l'attaccante nigeriano e il club bianconero, che conta di incassare un sì definitivo al trasferimento. Dopodiché potrà partire la trattativa col Napoli, che chiede una cifra molto vicina, se non superiore, alla clausola rescissoria da 75 valida solamente per l'estero.