Milan, Theo Hernandez apre all'Al Hilal: decisive le prossime 24 ore

Buone notizie per il Milan: nelle prossime ore la cessione di Theo Hernandez all'Al Hilal potrebbe finalmente sbloccarsi. Il terzino francese, che nei giorni scorsi ha visto saltare il passaggio all'Atletico Madrid, sua meta preferita, (gli spagnoli non hanno mai offerto più di 20 milioni di euro, bonus inclusi), ha comunicato al Milan di essere disponibile a sedersi al tavolo per ascoltare la proposta del club saudita. Passo che in Via Aldo Rossi hanno accolto positivamente. Il primo assalto degli arabi, collocabile temporalmente prima dell'inizio del Mondiale per Club, non era andato a buon fine proprio a causa dell'atteggiamento dell'ex Real Madrid, restio a valutare la possibilità di un trasferimento fuori dall'Europa. Le prossime 24 ore potrebbero essere decisive per definire il futuro di Theo.