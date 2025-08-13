Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mercato

Newcastle: arriva Ramsey dall'Aston Villa

13 Ago 2025 - 12:04

In attesa di vendere Isak e muoversi in attacco, il Newcastle mette a segno un colpo a centrocampo: avverrà infatti nelle prossime ore la firma per l'acquisto di Jacob Ramsey dall'Aston Villa per una cifra intorno ai 40 milioni di euro. 

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

01:50
Calciomercato live

Calciomercato live

00:21
Calciomercato live

Calciomercato live

01:10
Calciomercato live

Calciomercato live

01:47
Calciomercato live

Calciomercato live

01:12
Calciomercato live

Calciomercato live

01:15
Calciomercato live

Calciomercato live

01:11
Calciomercato live

Calciomercato live

01:28
Calciomercato live

Calciomercato live

00:57
Calciomercato live

Calciomercato live

01:14
Calciomercato Live

Calciomercato Live

01:11
Calciomercato Live

Calciomercato Live

01:28
Calciomercato Live

Milan e Juve: il punto su Hojlund e Kolo Muani

01:36
Taremi saluta l'Inter

Taremi saluta l'Inter

01:32
Napoli saluta Raspadori

Napoli saluta Raspadori

01:14
Calciomercato live

Calciomercato live

01:50
Calciomercato live

Calciomercato live

I più visti di Mercato

Da Balotelli a Calabria fino a Pjanic: quanti svincolati in cerca di squadra

Marco Verratti

Verratti e Retegui al top: la classifica dei giocatori italiani più pagati

Calciomercato Live

Milan e Juve: il punto su Hojlund e Kolo Muani

Morata, ufficiale il passaggio al Como in prestito. Duro attacco al Galatasaray: "Impegni presi non onorati"

Donnarumma e gli addii al veleno: quando Gigio parte è sempre un caso

Sancho conteso tra Juve, Inter e Roma: il punto sull'esterno

Mercato ora per ora
Vedi tutti
16:13
Parma, rinforzo per il centrocampo: ecco Sorensen
15:10
Udinese, cessione a fondi Usa in stallo ma "l'interesse rimane"
14:32
Muniz, il Leeds si defila: Atalanta più vicina
13:40
Bournemouth, preso l'erede di Hujisen: ufficiale Diakite dal Lille
12:04
Newcastle: arriva Ramsey dall'Aston Villa