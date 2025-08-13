Newcastle: arriva Ramsey dall'Aston Villa

In attesa di vendere Isak e muoversi in attacco, il Newcastle mette a segno un colpo a centrocampo: avverrà infatti nelle prossime ore la firma per l'acquisto di Jacob Ramsey dall'Aston Villa per una cifra intorno ai 40 milioni di euro.
