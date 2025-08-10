Logo SportMediaset
MANOVRE ROSSONERE

Milan, è fatta per De Winter: al Genoa 20 milioni più bonus

Dopo la cessione di Thiaw, trattativa lampo di Tare che regala ad Allegri un altro difensore: sorride anche la Juventus. Athekame prossimo obiettivo

10 Ago 2025 - 23:28

Tutto fatto per l'arrivo di Koni De Winter dal Genoa al Milan. I rossoneri hanno messo a segno una vera e propria trattativa-lampo, con Tare che dopo la cessione di Thiaw ha puntato subito sul difensore belga del Grifone. Accordo raggiunto tra Genoa e Milan per 20 milioni di euro più 5 di bonus. Di questa cifra, circa il 15% andrà alla Juventus in ragione degli accordi presi tra bianconeri e liguri ai tempi della cessione di De Winter al Genoa nel 2023. Visite mediche e firma sono invece previste per l'inizio della settimana, l'obiettivo è avere De Winter disponibile già per la Coppa Italia. Per quanto riguarda il giocatore, sul tavolo un contratto da 1,5 milioni di euro a stagione

PER ATHEKAME È QUESTIONE DI ORE

Concluso l'affare De Winter, Tare può accelerare poi anche per Zachary Athekame. Il terzino destro dello Young Boys è stato molto chiaro con la dirigenza del club di Berna: vuole solo il Milan, e così sarà. La trattativa tra i club è ormai in dirittura d'arrivo, con il classe 2004 che nei prossimi giorni è atteso in città per le visite mediche di rito. Dovrebbe già essere a disposizione per la prima uscita stagionale ufficiale, la sfida di Coppa Italia contro il Bari del 17 agosto. Operazione da 10,5 milioni di euro, bonus compresi. Il Milan aggiunge un'ulteriore freccia al proprio arco, con Allegri che avrà la possibilità di impiegarlo sia come terzino in una difesa a quattro sia come esterno di centrocampo. Il jolly che serviva. 

