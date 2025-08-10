Milan, è fatta per De Winter: al Genoa 20 milioni più bonus

Tutto fatto per l'arrivo di Koni De Winter dal Genoa al Milan. I rossoneri hanno messo a segno una vera e propria trattativa-lampo, con Tare che dopo la cessione di Thiaw ha puntato subito sul difensore belga del Grifone. Accordo raggiunto tra Genoa e Milan per 20 milioni di euro più 5 di bonus. Di questa cifra, circa il 15% andrà alla Juventus in ragione degli accordi presi tra bianconeri e liguri ai tempi della cessione di De Winter al Genoa nel 2023. Visite mediche e firma sono invece previste per l'inizio della settimana, l'obiettivo è avere De Winter disponibile già per la Coppa Italia. Per quanto riguarda il giocatore, sul tavolo un contratto da 1,5 milioni di euro a stagione.