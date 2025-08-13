Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mercato

Sassuolo, ecco il portiere: ufficiale l'ingaggio di Murić

13 Ago 2025 - 10:36
© sassuolocalcio.it

© sassuolocalcio.it

Il Sassuolo "comunica di aver acquisito, dall’Ipswich Town con la formula del prestito con diritto di riscatto, le prestazioni sportive del calciatore Arijanet Murić (portiere, 1998).

Murić nasce a Schlieren in Svizzera, nel 1998, cresce calcisticamente nel settore giovanile dello Zurigo e del Grasshoppers prima di passare al Manchester City nel 2015. Con i Citizens rimane fino al 2018 firmando il suo primo contratto professionistico prima di approdare in prestito al NAC Breda facendo il suo esordio nel calcio dei grandi il 18 agosto 2018 in Eredivise. In Olanda resta pochissimo in quanto verrà richiamato subito a Manchester e appena un mese più tardi debutta in Coppa di Lega con gli inglesi rimanendo a Manchester per tutta la stagione.
Nel luglio 2022 passa al Nottingham Forest prima di indossare in vari prestiti europei la maglia di Girona, Willem II e Adama Demirspor. Nel luglio 2022 viene acquistato dal Burnley con cui vince la Championship il primo anno e al termine del biennio con i Clarets disputa 51 gare tra il campionato di Seconda Divisione, Premier League e coppe nazionali. Nel 2024 viene prelevato dall’Ipswich Town con cui disputa, nell’ultima stagione, 13 presenze in Premier League.

Con la maglia della nazionale sceglie di rappresentare prima il Montenegro, per via delle sue origini, debuttando con la selezione Under-21 nel settembre 2017. Poi, avendo anche origini kosovare dal 2018 decide di difendere la porta della nazionale maggiore del Kosovo con cui ha collezionato fin qui oltre 40 presenze.

Da tutta la famiglia neroverde, benvenuto Arijanet!". 

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

01:58
Calciomercato live

Calciomercato live

01:15
Calciomercato live

Calciomercato live

01:11
Calciomercato live

Calciomercato live

01:28
Calciomercato live

Calciomercato live

00:57
Calciomercato live

Calciomercato live

01:14
Calciomercato Live

Calciomercato Live

01:11
Calciomercato Live

Calciomercato Live

01:28
Calciomercato Live

Milan e Juve: il punto su Hojlund e Kolo Muani

01:36
Taremi saluta l'Inter

Taremi saluta l'Inter

01:32
Napoli saluta Raspadori

Napoli saluta Raspadori

01:14
Calciomercato live

Calciomercato live

01:50
Calciomercato live

Calciomercato live

01:29
Calciomercato live

Calciomercato live

00:27
jash

Milan, ecco Jashari: inizia l'avventura in rossonero

01:36
Calciomercato live

Calciomercato live

01:58
Calciomercato live

Calciomercato live

I più visti di Mercato

Da Balotelli a Calabria fino a Pjanic: quanti svincolati in cerca di squadra

Marco Verratti

Verratti e Retegui al top: la classifica dei giocatori italiani più pagati

Donnarumma saluta il Psg: "Deluso e amareggiato: non farò più parte di questo gruppo"

Calciomercato Live

Milan e Juve: il punto su Hojlund e Kolo Muani

Morata, ufficiale il passaggio al Como in prestito. Duro attacco al Galatasaray: "Impegni presi non onorati"

Donnarumma e gli addii al veleno: quando Gigio parte è sempre un caso

Mercato ora per ora
Vedi tutti
12:04
Newcastle: arriva Ramsey dall'Aston Villa
11:21
Udinese ingaggia lo scozzese Lennon Miller
11:20
Inter, su Asllani non solo il Torino: contatti con il Bologna
10:36
Sassuolo, ecco il portiere: ufficiale l'ingaggio di Murić
10:18
El Bilal Tourè lascia l'Atalanta: corsa tra tre club esteri