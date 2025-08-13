Logo SportMediaset
Udinese ingaggia lo scozzese Lennon Miller

13 Ago 2025 - 11:21
© IPA

© IPA

Lennon Miller, che compirà 19 anni il 25 agosto, è un nuovo giocatore dell'Udinese. Lo ha annunciato il club friulano attraverso i propri canali ufficiali. E' stato acquistato a titolo definitivo dal Motherwell FC e ha firmato un contratto quinquennale. Autentico jolly del centrocampo, secondo l'Udinese è dotato di qualità tecniche e, al tempo stesso, di ottime doti fisiche e del tipico agonismo scozzese. Miller Ha debuttato con il Motherwell già a 16 anni in coppa di Lega scozzese ed anche in Premiership. Nell'ultima annata ha messo a segno 2 reti e 8 assist in 32 partite di campionato, più altri 2 gol realizzati in 7 presenze in coppa di lega. E' nel giro della nazionale maggiore scozzese dallo scorso marzo: ha giocato 22 minuti contro l'Islanda e debuttato da titolare, fornendo un assist, nel successo per 4-0 contro il Liechtenstein del 9 giugno. Vanta anche 2 reti in 5 gare nell'under 21, 7 presenze con l'under 19 e 14 con l'under 17. 

