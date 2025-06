Milan, è Zinchenko l'idea per il dopo Theo: contatti già avviati con l'entourage

C'è Oleksandr Zinchenko in cima alla lista dei possibili sostituti di Theo Hernandez. Nelle ultime ore l'esterno francese ha aperto all'ipotesi di un trasferimento in Arabia Saudita e la dirigenza del Milan ha cominciato a muoversi concretamente per trovare il suo erede. Tra i nomi più caldi c'è proprio quello dell'ucraino classe 1996, reduce da una stagione non particolarmente brillante all'Arsenal e con un contratto in scadenza nel 2026. L'anno scorso ha dovuto lottare con qualche infortunio e non è stato mai titolare con continuità, collezionando in tutto 23 presenze e 1 gol.