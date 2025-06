Con Theo in Arabia è addio al Milan scudettato di Pioli: resiste Leao, altri sono ai saluti

Erano appena tre anni fa, e invece sembra un'epoca: il Milan ha cambiato decisamente faccia. In campo come sottolineato ampiamente fin qui, e pure in società. La dirigenza è cambiata e forse anche l'attaccamento alla causa di alcuni protagonisti. Impossibile non citare Maldini e Tonali, autentici fattori dello Scudetto e successivamente sacrificati. Uno per finanziare il mercato, l'altro per decisione di proprietà: due scelte che hanno fatto ripiombare il Milan indietro nel tempo.