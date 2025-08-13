Inter, su Asllani non solo il Torino: contatti con il Bologna

Non si placano le voci di mercato intorno a Kristjan Asllani. Il centrocampista albanese è in uscita dall'Inter: i nerazzurri stanno cercando una sistemazione che possa soddisfare sia le richieste economiche del club che l'ambizione del calciatore. Nei primi giorni di luglio si era fatto sotto concretamente il Betis, ma l'ex Empoli non era convinto della destinazione, così come accaduto con il Sassuolo. Nelle ultime 48 ore si è accesa la pista Torino: i granata, con Marco Baroni primo sponsor, sono molto interessati ad Asllani anche se non sembrano disposti a spingersi fino ai 18-20 milioni chiesti dall'Inter per il classe 2002. E allora, secondo quanto riporta Alfredo Pedullà, il Bologna avrebbe allacciato contatti diretti con i vertici nerazzurri per capire i costi dell'operazione e margini di trattativa.