Josep Martinez e il futuro in bilico all'Inter: Coppa Italia ultima spiaggia?

Josep Martinez torna titolare in Como-Inter, ma il suo futuro resta un rebus. Tra gerarchie statiche e mercato estivo, ecco perché lo spagnolo rischia il posto.

03 Mar 2026 - 11:13

In vista della semifinale d'andata di Coppa Italia contro il Como, l'Inter si affida nuovamente a Josep Martinez, concedendo un turno di riposo a Sommer. Tuttavia, la trasferta del Sinigaglia rappresenta molto più di una semplice rotazione: per l'ex portiere del Genoa, il futuro in nerazzurro appare sempre più in bilico. Nonostante le cinque presenze stagionali e la titolarità fissa nelle coppe, lo spagnolo non è ancora riuscito a ribaltare le gerarchie interne, complice anche un solo clean sheet all'attivo e un autunno complicato da vicende extra-campo. Senza un segnale di svolta immediato tra i pali, la dirigenza potrebbe seriamente riconsiderare la sua posizione durante il prossimo mercato estivo, trasformando quello che doveva essere l'erede designato di Sommer in un possibile partente. Lo scrive il Corriere dello Sport.

