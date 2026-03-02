MANOVRE ROSSONERE

Colpo di scena per André: affare a rischio. E il Milan può fare ricorso alla Fifa

Il presidente del Corinthians ha deciso di tirarsi indietro scatenando la furia dei rossoneri e del centrocampista

02 Mar 2026 - 11:14
Ve lo avevamo anticipato domenica: per il passaggio di André al Milan mancava un ultimo sì, esattamente quello del presidente del Corinthians, Osmar Stabile. E potrebbe essere proprio quest'ultimo a far saltare la trattativa che sembrava ormai al traguardo scatenando l'ira del calciatore e dei rossoneri, ormai certi di essersi assicurati il classe 2006 per il quale erano pronti a sborsare 17 milioni di euro (bonus compresi). Adesso il rischio è quello di finire in tribunale, esattamente davanti alla Fifa per "violazione unilaterale del contratto".

Ma come si è arrivati a questo punto? L'affare era ormai ai dettagli tanto che, rivelano dal Brasile, c'era già stato uno scambio di documenti tra le parti con la firma di quasi tutti i soggetti coinvolti. Quasi perché a mancare era quello di Stabile, numero uno del Corinthians che si sarebbe tirato indietro dopo il malumore dei tifosi e del tecnico Dorival Junior, decisamente infastidito dall'idea di perdere il centrocampista a stagione in corso e per una cifra, a suo dire, troppo bassa. 

Resta da capire adesso quale sarà la reazione del Milan, intenzionato ad assicurarsi il giovane centrocampista (qui il dettaglio delle sue caratteristiche). Ma soprattutto dell'entourage del calciatore che era già pronto a firmare un contratto fino al 2031 con tanto di rinuncia al 30% del cartellino di sua proprietà pur di facilitare la chiusura della trattativa. Il ricorso alla Fifa è una possibilità concreta: le prossime ore saranno decisive. 

Milan, per André manca l'ultimo sì: il profilo del brasiliano e l'intreccio con Fofana

milan
corinthians

Sethou Guirassy

Milan, riparte la caccia al numero 9: tre nomi sul tavolo di Tare

Milan, per André manca l'ultimo sì: il profilo del brasiliano e l'intreccio con Fofana

Pavlovic e Leao all'ultimo respiro regalano 3 punti ad Allegri: Milan al derby a -10

Modric come Maignan: a Milanello tutti tifano per il rinnovo del croato

Milan tra presente e futuro: il riscatto di Fullkrug è in bilico, i nomi per l'attacco

Pierre Kalulu - riscattato dalla Juve per 14 milioni di euro

Milan, il destino dei prestiti: la situazione caso per caso

