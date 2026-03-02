Colpo di scena per André: affare a rischio. E il Milan può fare ricorso alla Fifa

Ma come si è arrivati a questo punto? L'affare era ormai ai dettagli tanto che, rivelano dal Brasile, c'era già stato uno scambio di documenti tra le parti con la firma di quasi tutti i soggetti coinvolti. Quasi perché a mancare era quello di Stabile, numero uno del Corinthians che si sarebbe tirato indietro dopo il malumore dei tifosi e del tecnico Dorival Junior, decisamente infastidito dall'idea di perdere il centrocampista a stagione in corso e per una cifra, a suo dire, troppo bassa.