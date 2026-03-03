McKennie rinnovo Juventus 2030: il secco "no" a 9 top club

Weston McKennie ha alzato un muro invalicabile davanti alle sirene di mezza Europa, preferendo la coerenza del progetto bianconero a qualsiasi altra tentazione. Il centrocampista texano ha infatti rispedito al mittente le proposte di ben nove club di prestigio - tra cui le italiane Inter, Milan e Roma, ma anche realtà internazionali come Atletico Madrid, Aston Villa e le big turche - per legarsi ufficialmente alla Juventus fino al 2030. Un rinnovo da 4,2 milioni di euro annui più bonus che trasforma quello che sembrava un partente certo in un pilastro del futuro a Torino, mettendo fine a un'estate di corteggiamenti serrati e confermando la volontà ferrea del giocatore di vestire solo una maglia. Lo scrive il Giornale.