Thiago Silva saluta il Fluminense: addio anticipato a 41 anni. Sogna l'Europa e il ritorno al Milan (ma il club frena)

Thiago Silva risolve con il Fluminense a 41 anni e punta al Mondiale 2026: sogna il ritorno al Milan ma...di Redazione
L'avventura brasiliana di Thiago Silva è giunta al capolinea prima del previsto. Le strade del difensore e del Fluminense si sono divise ufficialmente con la risoluzione del contratto firmata martedì pomeriggio al centro sportivo Carlos Castilho, con sei mesi di anticipo rispetto alla scadenza naturale. A quarantun anni suonati, l'ex Milan non ha però intenzione di appendere gli scarpini al chiodo: l'addio al club di Rio de Janeiro, dove era tornato nel maggio dell'anno scorso come una leggenda, è funzionale a un ultimo, ambizioso obiettivo. Il brasiliano vuole tornare in Europa per giocarsi le sue carte in un campionato competitivo e sperare in una clamorosa convocazione con la Seleçao per i Mondiali del prossimo giugno.
In questo scenario si inserisce il grande sogno di Thiago Silva: chiudere il cerchio lì dove è diventato il difensore più forte del mondo, ovvero al Milan. Il brasiliano non ha mai nascosto il suo amore viscerale per i colori rossoneri e vedrebbe di buon occhio un "Last Dance" a San Siro per questi ultimi mesi di carriera ad alto livello. Tuttavia, questo desiderio romantico sembra destinato a scontrarsi con la realtà della pianificazione societaria di via Aldo Rossi. Il Milan attuale, focalizzato su profili giovani e futuribili e attento al monte ingaggi, sembra avere altre idee per la difesa e difficilmente aprirà le porte a un'operazione nostalgia, seppur affascinante, considerando l'età avanzata del giocatore.
Il Fluminense ha salutato il suo capitano con un comunicato ufficiale colmo di gratitudine, ricordando i numeri di una bandiera formata nel proprio vivaio. Thiago Silva chiude la sua seconda esperienza con la maglia tricolor totalizzando 212 presenze e 19 gol, lasciando in eredità la vittoria della Coppa del Brasile del 2007 e il contributo fondamentale nel raggiungimento della semifinale dell'ultimo Mondiale per Club. Il club ha ringraziato l'atleta per la professionalità e l'amore dimostrato, augurandogli successo per questa nuova, e forse ultima, sfida della sua leggendaria carriera.