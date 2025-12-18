Thiago Silva saluta il Fluminense: addio anticipato a 41 anni. Sogna l'Europa e il ritorno al Milan (ma il club frena)

L'avventura brasiliana di Thiago Silva è giunta al capolinea prima del previsto. Le strade del difensore e del Fluminense si sono divise ufficialmente con la risoluzione del contratto firmata martedì pomeriggio al centro sportivo Carlos Castilho, con sei mesi di anticipo rispetto alla scadenza naturale. A quarantun anni suonati, l'ex Milan non ha però intenzione di appendere gli scarpini al chiodo: l'addio al club di Rio de Janeiro, dove era tornato nel maggio dell'anno scorso come una leggenda, è funzionale a un ultimo, ambizioso obiettivo. Il brasiliano vuole tornare in Europa per giocarsi le sue carte in un campionato competitivo e sperare in una clamorosa convocazione con la Seleçao per i Mondiali del prossimo giugno.