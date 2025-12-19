Inter, Palestra passa anche... dalla Supercoppa Italiana

Se la pista Palestra dovesse rivelarsi impercorribile per costi o tempistiche, Marotta e Ausilio hanno già pronti i piani di riserva. Da Firenze rimbalza la candidatura di Dodo, in uscita dalla Viola e considerato un profilo "pronto all'uso" per l'immediato. Un'altra opzione, favorita dagli ottimi rapporti tra i club, porta a Pisa dove gioca Idrissa Touré, soluzione che richiederebbe un esborso decisamente più contenuto.