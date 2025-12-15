Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mercato
Milan
HomeMercatoVideoFotoRosa
dalla spagna

Milan, per giugno nel mirino c'è Vlahovic: accordo vicino per il trasferimento a costo zero

Secondo il quotidiano catalano Sport, il Barcellona si sarebbe ritirato dalla corsa all'attaccante della Juventus, che a Milano ritroverebbe Allegri

di Marco Mugnaioli
15 Dic 2025 - 19:26

Grandi manovre nel reparto offensivo del Milan. Alla vigilia della partenza per Ryad per disputare la Supercoppa e soprattutto a pochi giorni dall'inizio del mercato invernale, i rossoneri vanno alla ricerca di una prima punta che possa dare peso e centimetri all’attacco e provano a stringere i tempi per regalare ad Allegri il numero 9 che desidera il prima possibile. Per gennaio il nome che circola con maggiore insistenza è quello di Niclas Fullkrug del West Ham, che potrebbe lasciare gli Hammers con la formula del prestito oneroso e con cui c'è già un'intesa di massima, ma il vero obiettivo di Tare sarebbe quello di portare Dusan Vlahovic alla corte di Allegri. 

Evidentemente non a gennaio visto che l'attaccante serbo della Juventus è infortunato, si è operato e rientrerà soltanto a marzo, ma a giugno quando scadrà il suo contratto con i bianconeri. Vlahovic infatti dal 1° febbraio sarà libero di parlare e accordarsi con qualunque squadra e Tare starebbe provando ad anticipare i tempi per bruciare la concorrenza. Lo riporta anche il quotidiano spagnolo Sport, secondo cui il Barcellona, da sempre attento alle occasioni a costo zero, avrebbe depennato il serbo dalla lista degli obiettivi per la prossima campagna acquisti perché avrebbe capito che Vlahovic vuole solo il Milan per ripartire dopo i quattro anni e mezzo vissuti tra luci e ombre in bianconero.

A fare la differenza, si legge, sarebbe soprattutto il feeling che il 25enne attaccante di Belgrado ha con Max Allegri, il tecnico che lo "ha accolto ragazzo e aiutato a diventare uomo" come scrisse lo stesso Vlahovic sui social quando il tecnico livornese lasciò la Juve dopo la vittoria della Coppa Italia. 

Leggi anche
10) West Ham, 144 milioni di euro (nella foto Fullkrug)

Milan-Füllkrug, c'è l'intesa di massima: Tare lo ha bloccato ma resta a caccia di opportunità

milan
vlahovic
mercato

Ultimi video

08:59
Calciomercato Live, il punto delle 12

Calciomercato Live, il punto delle 12

00:53
PUNTO MERCATO RAIMONDI SU RINNOVO MAIGNAN 7/12 SRV

Milan, la richiesta di Maignan per il rinnovo: stipendio top class

03:02
DICH COLLAVINO (UDINESE) DICH

Il dt dell'Udinese: "Arthur Atta blindato a gennaio? Assolutamente sì"

01:58
DICH COMOLLI JUVENTUS DICH

Comolli: "Volevamo mantenere la spina dorsale della squadra e ci siamo riusciti"

04:03
DICH PRADE BILANCIO MERCATO DICH

Fiorentina, senti Pradè: "Per Comuzzo e Gosens ricevute offerte folli"

02:14
DICH GASPERINI SU MERCATO DICH

Gasperini sul mercato: "C'era la necessità di fare ancora qualche operazione"

01:58
Calciomercato chiuso

Calciomercato chiuso

02:03
MCH MUSAH ATALANTA MCH

Musah all'Atalanta: "Sensazioni bellissime"

07:45
Calciomercato Live, il punto delle 19.55

Calciomercato Live, il punto delle 19.55

07:12
Calciomercato Live, il punto delle 19

Calciomercato Live, il punto delle 19

09:14
Calciomercato Live, il punto delle 18

Calciomercato Live, il punto delle 18

05:50
Calciomercato Live, il punto delle 17

Calciomercato Live, il punto delle 17

04:46
Calciomercato Live, il punto delle 16

Calciomercato Live, il punto delle 16

01:33
MCH LAMPTEY FIORENTINA MCH

"Forza viola": prime immagini e prime parole di Tariq Lamptey

00:46
MCH ARRIVO OPENDA MCH

Juventus, anche Openda: il belga arriva al J-Medical per le visite

08:59
Calciomercato Live, il punto delle 12

Calciomercato Live, il punto delle 12

I più visti di Milan

Chiede spazio e costerebbe 3 milioni: Milan, perché non pensi a Gabriel Jesus?

Loftus Cheek tende la mano alla Lazio: la mossa dell'inglese per lasciare il Milan e ritrovare Sarri

Il Milan blinda Saelemaekers: intesa per il rinnovo con aumento. I dettagli

Igli Tare

Tare: "Maignan? A lui piace stare qui, a noi se rinnova. Mercato di gennaio difficile, staremo attenti"

Fluminense, Thiago Silva dice addio ai compagni e pensa al Milan per il Mondiale

Milan, l'ultima idea in difesa porta a Disasi. Thiago Silva non scalda: il motivo

Mercato ora per ora
Vedi tutti
20:04
Roma, per la difesa occhi su Fortini
19:14
Il Genoa vuol il ritorno di Perin, ma la Juventus dice no
18:17
Al-Qadsiah, esonerato Michel
17:17
Napoli, le ultime novità sull'obiettivo Mainoo
16:37
Milan, blindato Saelemaekers fino al 2031: c'è l'accordo