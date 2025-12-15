Milan, per giugno nel mirino c'è Vlahovic: accordo vicino per il trasferimento a costo zero

Evidentemente non a gennaio visto che l'attaccante serbo della Juventus è infortunato, si è operato e rientrerà soltanto a marzo, ma a giugno quando scadrà il suo contratto con i bianconeri. Vlahovic infatti dal 1° febbraio sarà libero di parlare e accordarsi con qualunque squadra e Tare starebbe provando ad anticipare i tempi per bruciare la concorrenza. Lo riporta anche il quotidiano spagnolo Sport, secondo cui il Barcellona, da sempre attento alle occasioni a costo zero, avrebbe depennato il serbo dalla lista degli obiettivi per la prossima campagna acquisti perché avrebbe capito che Vlahovic vuole solo il Milan per ripartire dopo i quattro anni e mezzo vissuti tra luci e ombre in bianconero.