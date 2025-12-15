Milan, per giugno nel mirino c'è Vlahovic: accordo vicino per il trasferimento a costo zero

Secondo il quotidiano catalano Sport, il Barcellona si sarebbe ritirato dalla corsa all'attaccante della Juventus, che a Milano ritroverebbe Allegridi Marco Mugnaioli
Grandi manovre nel reparto offensivo del Milan. Alla vigilia della partenza per Ryad per disputare la Supercoppa e soprattutto a pochi giorni dall'inizio del mercato invernale, i rossoneri vanno alla ricerca di una prima punta che possa dare peso e centimetri all’attacco e provano a stringere i tempi per regalare ad Allegri il numero 9 che desidera il prima possibile. Per gennaio il nome che circola con maggiore insistenza è quello di Niclas Fullkrug del West Ham, che potrebbe lasciare gli Hammers con la formula del prestito oneroso e con cui c'è già un'intesa di massima, ma il vero obiettivo di Tare sarebbe quello di portare Dusan Vlahovic alla corte di Allegri.
Evidentemente non a gennaio visto che l'attaccante serbo della Juventus è infortunato, si è operato e rientrerà soltanto a marzo, ma a giugno quando scadrà il suo contratto con i bianconeri. Vlahovic infatti dal 1° febbraio sarà libero di parlare e accordarsi con qualunque squadra e Tare starebbe provando ad anticipare i tempi per bruciare la concorrenza. Lo riporta anche il quotidiano spagnolo Sport, secondo cui il Barcellona, da sempre attento alle occasioni a costo zero, avrebbe depennato il serbo dalla lista degli obiettivi per la prossima campagna acquisti perché avrebbe capito che Vlahovic vuole solo il Milan per ripartire dopo i quattro anni e mezzo vissuti tra luci e ombre in bianconero.
A fare la differenza, si legge, sarebbe soprattutto il feeling che il 25enne attaccante di Belgrado ha con Max Allegri, il tecnico che lo "ha accolto ragazzo e aiutato a diventare uomo" come scrisse lo stesso Vlahovic sui social quando il tecnico livornese lasciò la Juve dopo la vittoria della Coppa Italia.