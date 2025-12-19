Logo SportMediaset

Mercato

Al Nassr, Brozovic sogna il ritorno in Europa: Inter e Juve...

19 Dic 2025 - 09:00
Marcelo Brozovic, Al Nassr © Getty Images

Marcelo Brozovic, Al Nassr © Getty Images

Il futuro di Marcelo Brozovic è a un bivio. L'Al-Nassr ha presentato un'offerta per il rinnovo del contratto al centrocampista croato, ma l'accordo non è ancora stato trovato. L'ex Inter, infatti, sta valutando seriamente la possibilità di tornare a giocare in Europa. Un'opzione affascinante che però si scontra con un ostacolo economico: il suo attuale stipendio è troppo alto per i parametri dei club europei. Se vorrà davvero tornare nel "calcio che conta", Brozovic dovrà accettare una significativa riduzione dell'ingaggio. Lo scrive Nicolò Schira aggiungendo che un ritorno in nerazzurro è impossibile, l'unica strada italiana porta alla Juve di Spalletti che però sembra avere altri piani.

brozovic
juve
inter

Mercato ora per ora
Vedi tutti
14:15
Bayern Monaco, anche l'Atletico Madrid piomba su Goretzka
13:41
Barcellona, si va verso il riscatto di Rashford
12:05
Chelsea, Maresca: "City? Solo chiacchiere"
Marco Palestra (Atalanta) in prestito secco al Cagliari: 11 presenze 2 assist
11:05
Inter, Palestra passa anche... dalla Supercoppa Italiana
10:18
Bologna, Di Vaio: "Freuler? Stiamo parlando con il suo agente"