Al Nassr, Brozovic sogna il ritorno in Europa: Inter e Juve...

Il futuro di Marcelo Brozovic è a un bivio. L'Al-Nassr ha presentato un'offerta per il rinnovo del contratto al centrocampista croato, ma l'accordo non è ancora stato trovato. L'ex Inter, infatti, sta valutando seriamente la possibilità di tornare a giocare in Europa. Un'opzione affascinante che però si scontra con un ostacolo economico: il suo attuale stipendio è troppo alto per i parametri dei club europei. Se vorrà davvero tornare nel "calcio che conta", Brozovic dovrà accettare una significativa riduzione dell'ingaggio. Lo scrive Nicolò Schira aggiungendo che un ritorno in nerazzurro è impossibile, l'unica strada italiana porta alla Juve di Spalletti che però sembra avere altri piani.