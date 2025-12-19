Logo SportMediaset

Bologna, Di Vaio: "Freuler? Stiamo parlando con il suo agente"

19 Dic 2025 - 10:18

Intervistato dal Corriere dello Sport, Marco Di Vaio ha fatto il punto sul rinnovo di Remo Freuler. Queste le parole del direttore sportivo del Bologna: "Stiamo parlando con il suo agente, c'è la voglia di andare avanti". Su Italiano, il ds è aggiunto: "Lo vediamo molto preso, ha grande voglia, è concentrato: siamo felicissimi della competitività che ha portato e di tutto ciò che ha migliorato. Non ha senso parlare del futuro in questo momento così importante, anche perché ha un altro anno di contratto. Arriviamo a fine anno e poi capiremo. Ma se i risultati sono questi, è chiaro che la volontà è continuare". 

