Bologna, Di Vaio: "Freuler? Stiamo parlando con il suo agente"

Intervistato dal Corriere dello Sport, Marco Di Vaio ha fatto il punto sul rinnovo di Remo Freuler. Queste le parole del direttore sportivo del Bologna: "Stiamo parlando con il suo agente, c'è la voglia di andare avanti". Su Italiano, il ds è aggiunto: "Lo vediamo molto preso, ha grande voglia, è concentrato: siamo felicissimi della competitività che ha portato e di tutto ciò che ha migliorato. Non ha senso parlare del futuro in questo momento così importante, anche perché ha un altro anno di contratto. Arriviamo a fine anno e poi capiremo. Ma se i risultati sono questi, è chiaro che la volontà è continuare".