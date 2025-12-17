Allegri: "Gimenez sarà operato: valuteremo occasioni sul mercato"

La notizia era nell'aria da qualche giorno e la conferma è arrivata direttamente da Massimiliano Allegri in conferenza da Riad. Santi Gimenez, alle prese da qualche settimana con un problema alla caviglia, ha deciso di operarsi: "Gimenez per un periodo ha fatto una terapia conservativa, poi negli ultimi giorni le cose si sono aggravate e dopo un consulto si è deciso di operarlo. Speriamo di averlo il prima possibile".



Se, insomma, già la questione centravanti era da tempo il problema principale del Milan, l'assenza prolungata dell'ex Feyenoord certifica la necessità di tornare a guardarsi attorno sul mercato per colmare la lacuna nella rosa rossonera: "Per quanto riguarda il mercato non se ne è ancora parlato - ha infatti spiegato Allegri -, valuteremo con la società le occasioni che ci saranno ma dopo la Supercoppa. Per ora pensiamo a recuperare più giocatori possibili".