Mercato
Milan
IL CASO

Allegri: "Gimenez sarà operato: valuteremo occasioni sul mercato"

Il messicano non recupera dal problema alla caviglia: "Negli ultimi giorni le cose si sono aggravate"

di Alessandro Franchetti
17 Dic 2025 - 11:36
La notizia era nell'aria da qualche giorno e la conferma è arrivata direttamente da Massimiliano Allegri in conferenza da Riad. Santi Gimenez, alle prese da qualche settimana con un problema alla caviglia, ha deciso di operarsi: "Gimenez per un periodo ha fatto una terapia conservativa, poi negli ultimi giorni le cose si sono aggravate e dopo un consulto si è deciso di operarlo. Speriamo di averlo il prima possibile". 

Se, insomma, già la questione centravanti era da tempo il problema principale del Milan, l'assenza prolungata dell'ex Feyenoord certifica la necessità di tornare a guardarsi attorno sul mercato per colmare la lacuna nella rosa rossonera: "Per quanto riguarda il mercato non se ne è ancora parlato - ha infatti spiegato Allegri -, valuteremo con la società le occasioni che ci saranno ma dopo la Supercoppa. Per ora pensiamo a recuperare più giocatori possibili".

Una verità a metà, quella del tecnico milanista, perché da giorni si parla infatti di un Tare molto attivo nella ricerca di un attaccante. Di più, nelle ultime ore è circolata con forza la voce di un accordo con Fullkrug, in uscita dal West Ham dopo un avvio di campionato a dir poco sotto tono. Quello del tedesco non è però l'unico nome nella lista del Milan, che anzi continua a tenere le antenne alzate sul fronte Zirkzee, anche lui in difficoltà nel Manchester United e in cerca di rilancio. L'ex Bologna, però, al netto della possibilità o meno di ottenere un prestito dai Red Devils, è seguito con grande attenzione anche dalla Roma. In ogni caso tutte opportunità provvisorie perché per giugno è previsto l'assalto al vero obiettivo di Allegri: Dusan Vlahovic.

milan
santiago gimenez
massimiliano allegri
supercoppa

