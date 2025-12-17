Logo SportMediaset

IL PROFILO

Füllkrug, un nove di peso per il Milan: ecco chi è il futuro centravanti rossonero

di Redazione
17 Dic 2025 - 15:44

Niclas Füllkrug, prossimo centravanti designato del Milan, è un attaccante tedesco di 32 anni (33 il prossimo 9 febbraio) nato ad Hannover e cresciuto calcisticamente in patria. Con il suo quasi metro e novanta di altezza e un fisico possente, Füllkrug rappresenta il classico attaccante da area di rigore: forte muscolarmente, abile nel gioco aereo e capace di proteggere palla per far salire la squadra. 

Cresciuto nel settore giovanile del Werder Brema, club con cui ha mosso i primi passi nel calcio professionistico, ha poi giocato con il Norimberga e l'Hannover 96, segnando con regolarità. Il ritorno al Werder Brema nella stagione 2019-20 ha segnato l’inizio del suo periodo più prolifico. Le sue prestazioni gli sono valse il trasferimento al Borussia Dortmund nel 2023. Nella sua unica stagione con il club giallonero, ha segnato 12 gol in campionato e 3 in Champions League, contribuendo a raggiungere la finale poi persa contro il Real Madrid.

Nell'agosto 2024, Füllkrug si è trasferito al West Ham con un contratto quadriennale per circa 30 milioni di euro (26 milioni di sterline più bonus), segnando il suo primo gol in Premier a dicembre dello stesso anno. Tra infortuni e un difficile adattamento al calcio inglese, Füllkrug ha totalizzato tre reti in 26 presenze con gli Hammers. Quest'anno ha sinora collezionato 8 presenze in campionato, senza mai andare in gol.

La carriera con la Germania è iniziata avanti con gli anni. Ha debuttato con la nazionale maggiore tedesca nel novembre 2022 all'età di 29 anni. Ha partecipato ai Mondiali del 2022, segnando due gol, incluso un pareggio fondamentale contro la Spagna, e agli Europei del 2024, dove ha contribuito con altre due marcature. Con la Germania ha mantenuto una media realizzativa notevole, con 14 gol in 24 presenze fino a giugno 2025.

