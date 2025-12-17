Füllkrug, un nove di peso per il Milan: ecco chi è il futuro centravanti rossonero

Cresciuto nel settore giovanile del Werder Brema, club con cui ha mosso i primi passi nel calcio professionistico, ha poi giocato con il Norimberga e l'Hannover 96, segnando con regolarità. Il ritorno al Werder Brema nella stagione 2019-20 ha segnato l’inizio del suo periodo più prolifico. Le sue prestazioni gli sono valse il trasferimento al Borussia Dortmund nel 2023. Nella sua unica stagione con il club giallonero, ha segnato 12 gol in campionato e 3 in Champions League, contribuendo a raggiungere la finale poi persa contro il Real Madrid.