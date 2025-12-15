Logo SportMediaset

MANOVRE ROSSONERE

Milan, c'è l'intesa con Füllkrug: Tare lo ha bloccato ma resta a caccia di opportunità

Il tedesco e i rossoneri hanno un accordo di massima, ma il ds continua a sondare il mercato alla ricerda di 9

di Daniele Pezzini
15 Dic 2025 - 17:50

Il Milan accelera per Niclas Füllkrug. Il club rossonero ha raggiunto un'intesa di massima con l'attaccante tedesco per il mercato di gennaio nel quale, come noto da tempo, la dirigenza intende fare un investimento sul reparto offensivo. Quello di Füllkrug non è l'unico nome sul taccuino di Igli Tare, ma al momento questa è la pista più calda, che rappresenta una sorta di garanzia nel caso in cui non dovessero scaldarsene altre. Anche perché si tratta di una faccenda urgente, per la quale avrebbe poco senso imbarcarsi in trattative complesse che magari non si risolverebbero prima della fine della sessione. Max Allegri ha infatti bisogno di peso in area di rigore e soprattutto di gol: solo nel mese di gennaio ci sono ben 6 partite di campionato da giocare nei quali quelli del classe 1993 farebbero già molto comodo.

La formula

Füllkrug si trasferirebbe a Milano con la formula del prestito, da stabilire se secco o con diritto di riscatto, e il club rossonero andrebbe a coprire gli ultimi sei mesi dell'ingaggio stagionale che percepisce dal West Ham (con il quale è sotto contratto fino al 2028), quindi circa 1,5 milioni di euro. Il giocatore ha già dato priorità ai rossoneri e rifiutato altre proposte.

I numeri di Füllkrug

Füllkrug è un attaccante da 115 gol in 354 presenze in carriera, ha vissuto le sue migliori stagioni con la maglia del Werder Brema con la quale è prima retrocesso in 2. Bundesliga (al termine della stagione 2020/21), per poi guadagnarsi un'immediata promozione trascinando la squadra con i suoi 19 gol nel campionato cadetto. In quello successivo (2022/23) è stato capocannoniere della Bundesliga con 16 gol in 30 presenze ed è proprio in questo periodo che si è anche guadagnato la chiamata della nazionale, con la quale è a quota 14 gol in 24 presenze. Nell'estate 2023 il passaggio al Borussia Dortmund (15 gol tra campionato e Champions League), poi il trasferimento in Inghilterra, pagato in tutto 30 milioni. Agli Hammers però Füllkrug ha faticato ad ambientarsi: appena 3 gol la scorsa stagione, ancora 0 in quella attuale, nella quale non disputa un match da titolare ormai da inizio ottobre.

milan
fullkrug

