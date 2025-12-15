Milan, c'è l'intesa con Füllkrug: Tare lo ha bloccato ma resta a caccia di opportunità

Il Milan accelera per Niclas Füllkrug. Il club rossonero ha raggiunto un'intesa di massima con l'attaccante tedesco per il mercato di gennaio nel quale, come noto da tempo, la dirigenza intende fare un investimento sul reparto offensivo. Quello di Füllkrug non è l'unico nome sul taccuino di Igli Tare, ma al momento questa è la pista più calda, che rappresenta una sorta di garanzia nel caso in cui non dovessero scaldarsene altre. Anche perché si tratta di una faccenda urgente, per la quale avrebbe poco senso imbarcarsi in trattative complesse che magari non si risolverebbero prima della fine della sessione. Max Allegri ha infatti bisogno di peso in area di rigore e soprattutto di gol: solo nel mese di gennaio ci sono ben 6 partite di campionato da giocare nei quali quelli del classe 1993 farebbero già molto comodo.